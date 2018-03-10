EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
التعليم ترسل خطابات للمديريات لبدء توزيع الوجبة المدرسية
السبت 10 مارس 2018 12:41 م
وزارة التربية والتعليم
أخر الأخبار
وزارة التربية والتعليم
المال - خاص
صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والمراجعات لمنظومة الوجبة المدرسية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعطى غدًا إشارة البدء بإرسال خطابات توجه لجميع المديريات التعليمية لبدء توزيع الوجبات المدرسية.
وفى هذا السياق، ستتولى إنتاج وتوزيع الوجبات المدرسية ثلاث جهات من ضمنها وزارة الزراعة، وبرنامج الغذاء العالمى، بالإضافة إلى الشركات التى تم مراجعتها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد مراجعة مناقصات كل هذه الشركات من حيث التعاقدات والتخزين وكافة الأمور المتعلقة بعملية التغذية المدرسية، فى حين أنه تم استثناء شركات كثيرة من هذه المنظومة لعدم صلاحيتها، وعدم تطبيق شروط السلامة.
وسيتم بدء إجراءات التوزيع وفقًا لكل شركة، وكل محافظة على مدار مدة الإنتاج بالنسبة للفطيرة مكتملة القيمة الغذائية أو البسكويت (80) جرام.
جدير بالذكر أنه بشأن ما أثير فى الأيام الماضية من شائعات عن أن الوجبة المدرسية منحة للدولة، فإن الوزارة تؤكد أن الوجبة المدرسية يتم توفيرها من ميزانية الدولة، وأن ما نشر عار تمامًا من الصحة.
وزارة التربية والتعليم
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا