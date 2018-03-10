التعليم ترسل خطابات للمديريات لبدء توزيع الوجبة المدرسية

وزارة التربية والتعليم

المال - خاص



صرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والمراجعات لمنظومة الوجبة المدرسية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعطى غدًا إشارة البدء بإرسال خطابات توجه لجميع المديريات التعليمية لبدء توزيع الوجبات المدرسية.



وفى هذا السياق، ستتولى إنتاج وتوزيع الوجبات المدرسية ثلاث جهات من ضمنها وزارة الزراعة، وبرنامج الغذاء العالمى، بالإضافة إلى الشركات التى تم مراجعتها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد مراجعة مناقصات كل هذه الشركات من حيث التعاقدات والتخزين وكافة الأمور المتعلقة بعملية التغذية المدرسية، فى حين أنه تم استثناء شركات كثيرة من هذه المنظومة لعدم صلاحيتها، وعدم تطبيق شروط السلامة.



وسيتم بدء إجراءات التوزيع وفقًا لكل شركة، وكل محافظة على مدار مدة الإنتاج بالنسبة للفطيرة مكتملة القيمة الغذائية أو البسكويت (80) جرام.



جدير بالذكر أنه بشأن ما أثير فى الأيام الماضية من شائعات عن أن الوجبة المدرسية منحة للدولة، فإن الوزارة تؤكد أن الوجبة المدرسية يتم توفيرها من ميزانية الدولة، وأن ما نشر عار تمامًا من الصحة.