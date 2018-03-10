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سيـــاســة
تأجيل محاكمة متهمى بيت المقدس إلى 10 أبريل
السبت 10 مارس 2018 12:03 م
أنصار بيت المقدس شوارع سيناء
أخر الأخبار
أنصار بيت المقدس شوارع سيناء
نجوى عبد العزيز
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة باسم "أنصار بيت المقدس"، لجلسة 10 أبريل المقبل لسماع الشهود.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبو شقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتى أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.
جاء قرار التأجيل بعد الاستماع لأقوال عدد من الشهود فى القضية.
وزارة الداخلية
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