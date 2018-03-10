وصول 250 سيارة لموانئ السويس.. اليوم

ميناء سفاجا

نادية صابر



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة الفيروز وعلى متنها 250 سيارة قادمة من ميناء ينبع السعودى.



كما يستقبل ميناء سفاجا أربع سفن وهى: مسرة، الحرية2، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 480 راكبا و 179 شاحنة بضائع و 13 شاحنة عفش ركاب و 5 سيارات.



فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة أربع سفن وهى: مسرة، الحرية2، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 467 راكبا و 254 شاحنة بضائع و 12 سيارة.



على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1370 راكبا وتداول 164 شاحنة، حيث يستعد اليوم لاستقبال السفينتين برنسيسة وبريدج وعلى متنهما 290 راكبا و 14 برادا و 2 تريللا وسيارة، كما تغادر السفينتان برنسيسة وبريدج وعلى متنهما 44 راكبا و 37 برادا و 7 تريللا.



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى: سينا، برنسيسة، بريدج وعلى متنها 280 راكبا و 8 برادات و11 تريللا و 2 سيارة، فيما غادرت ثلاث سفن وهى: سينا، برنسيسة، بريدج وعلى متنها 756 راكبا و 69 برادا و16 تريللا.