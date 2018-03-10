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سيــارات
الدول العربية تستحوذ على 2% من المبيعات العالمية للسيارات
السبت 10 مارس 2018 11:21 ص
أسعار سيارات شيفروليه
أخر الأخبار
أسعار سيارات شيفروليه
❏ لبنان تحتل المرتبة الأولى فى ترتيب الأكثر نموا بنسبة %35.9
المال ــ خاص
استحوذت الدول العربية على حصة سوقية بلغت %2 من إجمالى مبيعات الأسواق العالمية للسيارات خلال 2017، بعد تمكنها من بيع مليون، و733 ألف وحدة، لتتقارب جميعها من مبيعات السيارات بدولة مثل كوريا الجنوبية وروسيا.
وكانت المبيعات الإجمالية لجميع دول العالم، والبالغ عددها 150 دولة، قد بلغت 93.6 مليون سيارة بنهاية العام الماضى، بنسبة نمو عن 2016، بلغت %2.3.
واكتفت مؤسسة F2M الأمريكية لأبحاث السيارات برصد مبيعات 12 دولة عربية فقط، من أصل 22 دولة، وذلك فى القائمة التى أصدرتها عن أكبر 100 دولة مبيعا للسيارات خلال العام الماضى.
ونجت 4 دول فقط من الدول العربية من شبح الركود الذى أصاب المنطقة، فقد احتلت لبنان قائمة الدول الأكثر نمواً فى أداء مبيعات السيارات بـ %35.9، فيما حلت تونس بالمركز الثانى بنسبة نمو بلغت %5.2، فيما حصدت المغرب، أكبر مصنع للسيارات بالمنطقة العربية، على المركز الثالث فى قائمة الأسواق الأكثر نموا بـ %3.1، أما الأردن فنمت مبيعاتها من الطرازات بـ%0.8.
وتعد السوق السعودية أكبر دول المنطقة العربية مبيعاً للسيارات بعد أن تمكنت من بيع 544.7 ألف سيارة، بحصة سوقية تصل إلى %0.6 من المبيعات العالمية، فيما جاءت الإمارات بالمركز الثانى بإجمالى 276 ألف وحدة، بحصة سوقية %0.3.
وحلت المغرب بالمركز الثالث فى قائمة الدول العربية الأكثر مبيعاً بإجمالى 168.6 ألف سيارة تم بيعها خلال العام الماضى، بحصة %0.2، فيما اقتنصت عمان المركز الرابع بإجمالى 148 ألف وحدة بحصة %0.2، أما سوق السيارات المصرية فبلع إجمالى عدد السيارات المباعة به فى عام 2017 قرابة 133.9 ألف سيارة بحصة سوقية %0.2 من المبيعات العالمية.
أسعار السيارات
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