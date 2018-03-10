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سيــارات
توقعات بتجاوز الكهربائية حاجز 2 مليون وحدة بنهاية 2018
السبت 10 مارس 2018 11:15 ص
السيارات الكهربائية
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السيارات الكهربائية
شريف عيسى
توقعت موقع EV -Sales ارتفاع المبيعات الإجمالية من السيارات الكهربية بنهاية العام الجارى، لتصل إلى 2 مليون سيارة، لتقتنص حصة سوقية تقدر بـ %2 من المبيعات الإجمالية للسيارات، بعد أن تمكنت خلال العام الماضى من بيع ما يقرب من 1.2 مليون وحدة.
وأظهر تقرير نشر على EV-Sales الأداء القوى لمبيعات السيارات الكهربية بداية العام الحالى، والتى شهدت نمواً بلغت نسبته فى يناير ما يقرب من %108، لتتمكن من بيع 82 ألف سيارة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى، والتى بلغت أكثر من 39 ألفا و380 وحدة.
وأرجع التقرير النمو القوى لمبيعات السيارات الكهربية العالمية إلى السوق الصينية، والتى تمكنت من تسليم 35 ألف سيارة، لتقتنص حصة سوقية تصل إلى %43، من المبيعات الإجمالية لها.
وتصدرت العلامة الصينية بايك المركز الأول فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً بإجمالى 8700 سيارة، بحصة سوقية %11، بعد أن كانت تحتل المركز الثانى خلال 2017.
وارتفع ترتيب العلامة الألمانية BMW إلى المركز الثانى بدلاً من الرابع بعد تمكنها من بيع 7462 وحدة خلال يناير، بحصة سوقية %9، أما BYD الصينية فتراجع تصنيفها من الأول إلى الثالث، لتتمكن من بيع 7156 سيارة، بحصة سوقية %9.
كما تراجع ترتيب العلامة الأمريكية تسلا إلى المركز الرابع بعد ان كانت تحتل المركز الثالث فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً، بإجمالى 5120 سيارة مباعة، بحصة سوقية %6، فيما صعدت ترتيب لعلامة الصينية Roeweمن المرتبة الثامنة إلى الخامسة بإجمالى 5009 سيارة.
أما على صعيد الطرازات الأكثر مبيعاً، فاحتلت بايك EC-Series المرتبة الأولى بإجمالى 7870 سيارة، وجاءت نيسان ليف فى المركز الثانى بإجمالى 4447 وحدة، فيما حلت جاك IEV بالمركز الثالث بإجمالى 3356 وحدة.
وحصدت BYD كين المركز الرابع بإجمالى 3334 سيارة، بيتمنا تمكنت تويوتا بريوس من اقتناص المركز الخامس فى صدارة الطرازات الأكثر مبيعاً خلال يناير 2018، بإجمالى 3219 سيارة.
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