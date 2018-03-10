الخليجية الكندية تدرس بدائل استغلال أصول عقارية

البنك العقارى المصرى العربى

مصطفى طلعت:



تتبنى شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى- إحدى شركات البنك العقارى المصرى العربى- خطة طموحة خلال العام الحالى، تتمثل فى استغلال بعض الأصول العقارية المملوكة لها، عبر البيع أو الإيجار، والانتهاء من إجراءات نقل ملكية أرض بمنطقة الحزام الأخضر فى مدينة 6 أكتوبر، تمهيداً لإقامة مشروعات عقارية واستثمارية عليها.



أكد مصدر بالشركة، فى تصريح لـ«المال»، أن شركته اشترت 10 أفدنة بمنطقة الحزام الأخضر بقيمة 15 مليون جنيه، بواقع مليون ونصف جنيه للفدان، تمويلها عبر الموارد الذاتية، لافتاً إلى أن شركته تعد دراسات جدوى لاستغلال الأرض، واختيار بين إقامة مشروع سكنى، أو تجارى، لتعظيم العوائد المالية.



أوضح أن الشركة أقدمت على شراء الأرض بعد صدور القرار الجمهورى بتحويل أراضى الحزام الأخضر إلى مناطق عمرانية، تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وعمل مخطط إستراتيجى للمنطقة،، ما يجعل هناك فرص متميزة للاستثمار، وإقامة المشروعات السكنية.



يشار إلى أنه صدر القرار الجمهورى العام الماضى، بتحويل أراضى الحزام الأخضر فى أكتوبر إلى مناطق عمرانية، تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



أكد المصدر أن شركته تدرس بيع الأماكن المتبقية لانتظار سيارات بجراج مشروع سانت فاتيما التابع لها، وتبحث الشركة عن مشتر أو مؤجر لسنتر تجارى، مملوك لها بمنطقة عين شمس، مشيراً إلى أن القيمة البيعية للسنتر بين 7 و10 ملايين جنيه.



أشار إلى أن شركته تتفاوض مع أحد البنوك لبيع أو تأجير مقر مملوك لها بالمنصورة، مشيرًا إلى أن الإدارة الهندسية بالبنك عاينت المقر، ومن المقرر إضافة بعض التعديلات مثل تركيب محول كهربائى، وتدشين باب للطوارئ تطبيقاً لشروط وتعليمات البنك المركزى، لافتاً إلى أن سعر بيع المتر يتراوح بين 35 و37 ألف جنيه، لتصل قيمة المقر إلى 11.5 و12.2 مليون جنيه.



أضاف: «نأمل فى تنمية مشروع أرض شرق التفريعة ببورسعيد، البالغ مساحته 5 ملايين م، بعد الانتهاء من الدعوى المرفوعة على الدولة، متمثلة فى رئاسة الوزراء، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ومحافظ بورسعيد، لانتهاء إجراءات تقنين الأوضاع، والبدء فى التنمية لما للموقع والمشروعات من أهمية إستراتيجية، ومستقبل واعد للاستثمار».



تقوم «الخليجية الكندية» بجميع الأعمال المتعلقة، والمرتبطة بمشروعات البناء، والإسكان، والسياحة، والتنمية العمرانية، والاستثمار، والمشروعات الصناعية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 30 مليون جنيه، موزع على 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم الواحد.



أظهرت القوائم المالية للشركة خلال 2017، تحولها للربحية، وحققت أرباحاً 466.9 ألف جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 736.3 ألف جنيه فى 2016.