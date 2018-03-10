خالد عبدالعزيز قائمًا بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية

اللواء مدحت عطية 2

المال ـ خاص



أصدر اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، قرارا بقيام اللواء خالد عبدالعزيز سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحركة، بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، علاوة على عمله، ولحين صدور قرار آخر.



جاء القرار بناء على كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير النقل، بشأن انتهاء مدة تجديد ندب المهندس محمد الدقاق رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، لوظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة لهيئة الميناء فى 5 يناير 2018 والصادر من وزير النقل برقم 116 لسنة 2017.



وكان قرار انتداب المهندس محمد الدقاق، كنائب لرئيس مجلس إدارة الهيئة، يهدف إلى الدفع بقائمة مشروعات ميناء الإسكندرية التى توقفت منذ سنوات، وتم بالفعل تنفيذ العديد منها خلال فترة توليه هذا المنصب.



وتم بالفعل تنفيذ وصلتين بريتين تربط بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة بالطربق الدولى الساحلى بتكلفة تخطت 700 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ جراج متعدد الطوابق على مساحة تزيد على 4 أفدنة بمدخل الميناء.



كما تم دخول عدد جديد من القاطرات للميناء، علاوة على تدشين مشروعين فى نشاط الصب السائل، وتنفيذ رصيف متعدد الأغراض وتطويره، وهو الرصيف 86/ 3.