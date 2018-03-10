هيونداي تتصدر قائمة الأكثر استيرادًا

شريف عيسى:



تصدرت هيونداى الكورية الجنوبية قائمة السيارات الأكثر استيرادًا خلال يناير الماضى، بإجمالى 1388 سيارة، لتصل حصتها من إجمالى ما تم استيراده من الطرازات %21، فيما استمر تصدر مرسيدس قائمة العلامات الفاخرة الأكثر استيرادًا بإجمالى 319 وحدة.



وأظهر تقرير مصلحة الجمارك نمو واردات السيارات بنسبة بلغت %4، بإجمالى 6489 مركبة تم الإفراج عنها خلال يناير، مقابل 6243 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وجاءت رينو بالمركز الثانى فى صدارة العلامات التجارية الأكثر استيردًا للسيارات بإجمالى 711 وحدة، مع العلم أنها اختتمت نتائجها الاستيرادية خلال العام الماضى متصدرة السيارات المستورده بإجمالى 10 آلاف، و410 وحدات تم الإفراج عنها.



أما المركز الثالث فكان من نصيب العلامة التجارية «كيا» بإجمالى 646 سيارة، فيما شاركت للمرة الأولى علامة صينية بقائمة العلامات التجارية الأكثر استيرادًا للسيارات وهى «بايك» بعد تمكنها من الإفراج عن 502 وحدة، أما المركز الخامس فكان من نصيب العلامة الأمريكية فورد بإجمالى 353 سيارة.

