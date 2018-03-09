رسميًا.. وزير محلب نقيبًا للمهندسين

المال - خاص



حصد هانى ضاحى وزير النقل في حكومة مساعد رئيس الجمهور الحالي المهندس إبراهيم محلب، منصب نقيب المهندسين متفوقا على منافسه المهندس طارق نبراوي بفارق 1640 صوتًا.

وأُعلنت مساء اليوم، النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المهندسين، بفوز المهندس هانى ضاحى، بمنصب نقيب المهندسين.



وحصل ضاحى وفق تقارير صحفية، على 8154 صوتا، مقابل 6514 صوتا حصل عليها المهندس طارق النبراوى.





وجرت جولة الإعادة على منصب النقيب العام لمهندسى مصر ضمن آخر جولات انتخابات المهندسين بين المهندس هانى ضاحى ممثلا عن قائمة مهندسون فى حب مصر، والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين السابق الذى ترشح لدورة ثانية ممثلا عن تيار الاستقلال.





وتعد الخبرة الأوسع لهاني ضاحي، في مجال البترول، من خلال عمله في العديد من الشركات والهيئات البترولية، كما اختير وزيرا لحقبة النقل والمواصلات في حكومة إبراهيم محلب الثانية يونيو 2014، خلفا للمهندس إبراهيم الدميري.



