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عيار 18
680.00
عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 649 جنيهًا
الجمعة 09 مارس 2018 09:17 م
اسعار الذهب 111
أخر الأخبار
اسعار الذهب 111
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قدره جنيه واحد فى نهاية تعاملات اليوم الجمعة، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1324 دولارًا، مقابل 1321دولاراً.
وشهد عيار 21 ارتفاعا ليسجل اليوم نحو 649 جنيها مقابل 648 جنيها أمس، طبقا لتصريحات وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.
وسجل عيار 18، 556 جنيها، فيما حقق عيار 24 نحو 742 جنيها مقابل 741 جنيها.
وارتفع الجنيه الذهب اليوم ليسجل الجنيه الذهب 5190 جنيه مقابل 5185 جنيه امس
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