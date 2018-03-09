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رياضة
بعد غياب 3 سنوات.. الأهلي بطلًا لدوري الطائرة
الجمعة 09 مارس 2018 08:38 م
أهلى الطائرة
أخر الأخبار
أهلى الطائرة
مصيلحي يهدي الدرع للجمهور ويعد بإفريقيا.. وعبدالقادر: اللقب عاد لمكانه الطبيعي
علي المصري
حسم الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لقب بطولة الدوري بفوزه على سموحة 3-صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري.
ونجح الفريق في تقديم عرض قوي، والفوز بثلاثة أشواط نظيفة، ليحسم اللقب قبل مواجهة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.
وتفوق الفريق في الشوط الأول، وفاز بنتيجة ٢٥-١٦، وواصل تألقه في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة ٢٥-٢٠، قبل أن يواصل تألقه وينهي الشوط الثالث بنتيجة ٢٥-٢١، وذلك على صالة اتحاد الشرطة الرياضي.
وظهر لاعبو الفريق بشكل مميز للغاية في ظل رغبة الجهاز الفني، بقيادة محمد مصيلحي، في حسم اللقب.
وبهذا الفوز الكبي، استعاد الأهلي اللقب الغائب منذ ٣ سنوات، في إنجاز كبير، ويسعى الجهاز الفني إلى مواصلة العروض القوية والفوز بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التي ينظمها النادي خلال الفترة المقبلة إلى جانب لقب الدوري.
من جانبه، أبدي محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في حسم بطولة الدوري، موضحا أن التتويج باللقب، إنجاز يحسب لمنظومة الأهلي كلها، سواء مجلس الإدارة أو إدارة النشاط الرياضي والجهاز الفني واللاعبون، بعد أن تضافرت جهود الجميع في الفوز باللقب الذي أهداه إلى جماهير الأهلي العظيمة.
وأشار إلى أن عودة اللقب للأهلي من جديد أمر طبيعي في ظل إصرار اللاعبين وروح الفانلة الحمراء التي كان لها دور في الفوز بكل المباريات وعلى جميع المنافسين خلال البطولة.
وأضاف مصيلحي، أن الفوز يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين قبل المشاركة في بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي من أجل الحفاظ على اللقب الإفريقي.
بدوره، قال رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، إن البطولة غالية جدًا، ولها مكانة لدى جماهير النادي، خاصة وأنها البطولة المفضلة التي اقترن اسم النادي بالفوز بها لسنوات طويلة، بعدما عاد الدرع إلى مكانه الطبيعي والمفضل، بعد غياب ثلاثة مواسم منذ موسم 2013-2014.
وأوضح أن لاعبي الفريق كانوا عند حسن ظن مجلس الإدارة، وإدارة النشاط الرياضي والجماهير، بعدما حققوا الفوز في كل المباريات وعلى جميع المنافسين، وأن هذه البطولة سوف يكون لها دور كبير في زيادة حماس اللاعبين من أجل الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الجاري.
وأشار عبد القادر إلى أن عودة البطولة بعد غياب ثلاث سنوات يؤكد حالة الإصرار الكبيرة لدى الفريق على استعادة مكانته الطبيعية وبداية فترة جديدة من البطولات، خاصة أن الفريق يستعد لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في النادي خلال الفترة المقبلة.
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