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رياضة
مدرب جديد يظهر مع انطلاقة الجولة 29 للدورى
الجمعة 09 مارس 2018 08:24 م
محمد حلمى جديد
أخر الأخبار
محمد حلمى جديد
علي المصرى
تشهد الجولة التاسعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وجها جديدا علي صعيد اﻹدارة الفنية لﻷندية، بعدما اختارت إدارة نادي طلائع الجيش، محمد حلمي المدير الفني اﻷسبق لنادي الزمالك، استكمال مهمة الفريق العسكري في اإيجيبشن ليج.
وجاء اختيار المدير الفني الجديد للطلائع، بعد الاعتذار الذي تقدم به حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق، عقب الخسارة الخامسة علي التوالي، الذي تلقاها في الجولة الماضية أمام النصر بهدف نظيف.
وستكون مهمة المدير الفني الجديد للفريق العسكري، هي إيقاف نزيف النقاط، والدخول في المنطقة الدافئة للدوري، للهروب من الدخول في صراع البقاء في اﻷسابيع المتبقية من عمر المسابقة.
وسيبدأ محمد حلمى مهمته مع الفريق العسكري الذي يحتل المركز الثاتي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، مع بملاقاة مصر المقاصة يوم الثلاثاء المقبل.
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