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قطع المياه عن مناطق بالجيزة 12 ساعة.. الثلاثاء
الجمعة 09 مارس 2018 04:28 م
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، المياه عن مركز ومدينة أبوالنمرس، وعدد من المناطق بمدينة الحوامدية، وهى: "قرية أم خنان، طريق 11، طريق جسر المنوات، أبولاشين، عرب شلهوب، بين البلدين، الإمام الشافعى، بغداد"، لمدة 12 ساعة تبدأ 6 مساء الثلاثاء -الموافق 13/3/2018- وحتى 6 صباح الأربعاء -الموافق 14/3/2018- لتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة.
وكلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء مراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية بإتخاذ كافة التدابير اللازمة والدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد إحتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ ( 125 ) بالشركة والخط الساخن لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن.
وتهيب المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
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