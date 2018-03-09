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اقتصاد وأسواق
الزراعة: اعتماد أول معمل حكومي حاصل على آيزو 17043
الجمعة 09 مارس 2018 04:18 م
معمل ابحاث
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معمل ابحاث
الصاوي أحمد
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة المجلس الوطني للاعتماد “EGAC”، على اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، طبقا لمواصفة الآيزو 17043، ليصبح أول معمل حكومي يحصل على هذا الاعتماد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن فريقا من المجلس الوطني للاعتماد زار المعمل على مدار 3 أيام لتجديد اعتماده طبقاً للآيزو 17025، فضلاً عن فحص اعتماد "وحدة اختبارات الكفاءة المعملية" بالمعمل لأول مرة طبقاً للأيزو 17043.
وأضافت أن الفريق لم يسجل أية ملاحظات على المعمل، ليكون أول معمل حكومى معتمد طبقاً لمواصفة الآيزو 17025 من جهتى اعتماد دوليتين هما هيئة الإعتماد الفنلندية FiNAS بالاتحاد الأوروبى والمجلس الوطنى للاعتماد EGAC.
وأوضح البيان أن "وحدة إختبارات الكفاءة المعملية" تتولى إمداد المعامل بمصر بعينات ضبط جودة الاختبارات المعملية في كل من الكيمياء والميكروبيولوجي؛ وهي أيضاً وحده إنتاجية، تم إنشاؤها مؤخراً، وحيث تهدف إلى إنتاج عينات اختبارات كفاءة معامل الكيمياء والميكروبيولوجى.
وأكدت الوزارة أنه لا توجد معامل حكومية في مصر لديها نشاط معتمد في هذا المجال، ويعد حصول المعمل على تلك الشهادة دلالة على تميز المعمل نتيجة لعملية التطوير المستمر ومواكبة التطور فى مجالات عمل المعمل.
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