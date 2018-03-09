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سيـــاســة
السيسي يجتمع بقادة الجيش عقب صلاة الجمعة
الجمعة 09 مارس 2018 04:17 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، يرافقه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بكبار قادة القوات المسلحة، عقب أداء صلاة الجمعة، بمسجد المشير طنطاوى.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع علي الصعيدين الداخلي والخارجي، والجهود المبذولة، في إطار خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018"، فيما يتعلق بملاحقة والقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية بسيناء ومناطق الظهير الصحراوي، وتأمين الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام مقدسة لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن الشعب المصري يولي ثقته الكاملة في قدرة ابناؤه من رجال الجيش والشرطة على القضاء على الإرهاب والتطرف واقتلاع جذوره ودعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع مصر.
وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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