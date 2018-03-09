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عقـــارات
بدء مرحلة جديدة من مشروعات تطوير أحياء الشروق
الجمعة 09 مارس 2018 04:13 م
المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق
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المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق
المال - خاص
أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن بدء مرحلة جديدة من مشروعات تطوير ورفع كفاءة المناطق والأحياء بالمدينة، ضمن خطة التطوير، وتشمل أعمال تنسيق ورفع كفاءة الطرق، بمنطقة الإسكان العائلي (1 – 2)، والحيين الأول والثاني شرق.
وأضاف الشربينى: تشمل خطة التطوير أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة بعض الطرق بالمنطقة التاسعة عمارات، وأعمال تنسيق الموقع وبعض الطرق بالمنطقة السابعة عمارات، ويجرى طرح باقى المناطق لاستكمال خطة التطوير.
وأشار إلى أنه منذ بداية 2018 شهدت المدينة طفرة في تنفيذ خطة التطوير، والتي ستحقق مردوداً إيجابياً لسكان المدينة.
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