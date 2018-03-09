EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
ترامب يلتقي زعيم كوريا الشمالية قبل مايو المقبل
الجمعة 09 مارس 2018 03:07 ص
ترامب وكوريا الشمالية 8
أخر الأخبار
ترامب وكوريا الشمالية 8
متابعات
أعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إن يونغ، اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قد وافق على الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أن، قبل شهر مايو المقبل.
ووفق سبوتنيك. وقال تشونغ إن يونغ: وافق الرئيس على الاجتماع مع كيم جونغ أن قبل مايو، وسيستمر الضغط على كوريا الشمالية حتى تترجم أقوالها إلى أعمال ملموسة.
في السياق ذاته، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل دعوة للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أن يحدد فيما بعد موعد ومكان اللقاء.
وأضافت في بيان "يقدر الرئيس ترامب كثيرا العبارات اللطيفة للوفد الكوري الجنوبي ورئيس (كوريا الجنوبية) مون جيه — إن، وسيقبل دعوة للقاء كيم جونغ أون في مكان وموعد لم يتحدد بعد، نتطلع إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وفي تلك الأثناء يجب مواصلة كل العقوبات وأقصى الضغوط".
وكانت قناة فوكس نيوز، اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير إن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ يوي — يونغ سيعلن عن دعوة وجهها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت رويترز أن تصريحات تشونغ يوي يونغ جاءت وذلك خلال إفادة في البيت الأبيض، وأضافت القناة أن المسؤول الكوري الجنوبي سيعلن أيضا عن التزام من كيم بوقف التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا