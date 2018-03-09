ترامب يلتقي زعيم كوريا الشمالية قبل مايو المقبل

ترامب وكوريا الشمالية 8

متابعات



أعلن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ إن يونغ، اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قد وافق على الاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أن، قبل شهر مايو المقبل.



ووفق سبوتنيك. وقال تشونغ إن يونغ: وافق الرئيس على الاجتماع مع كيم جونغ أن قبل مايو، وسيستمر الضغط على كوريا الشمالية حتى تترجم أقوالها إلى أعمال ملموسة.



في السياق ذاته، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل دعوة للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أن يحدد فيما بعد موعد ومكان اللقاء.



وأضافت في بيان "يقدر الرئيس ترامب كثيرا العبارات اللطيفة للوفد الكوري الجنوبي ورئيس (كوريا الجنوبية) مون جيه — إن، وسيقبل دعوة للقاء كيم جونغ أون في مكان وموعد لم يتحدد بعد، نتطلع إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وفي تلك الأثناء يجب مواصلة كل العقوبات وأقصى الضغوط".



وكانت قناة فوكس نيوز، اليوم الجمعة 9 مارس/آذار، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير إن مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونغ يوي — يونغ سيعلن عن دعوة وجهها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وذكرت رويترز أن تصريحات تشونغ يوي يونغ جاءت وذلك خلال إفادة في البيت الأبيض، وأضافت القناة أن المسؤول الكوري الجنوبي سيعلن أيضا عن التزام من كيم بوقف التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية.



