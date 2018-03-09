ترامب يوقع قرار الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكي، دونالد ترامب

مستثنيا المكسيك وكندا



وكالات



أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرار فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم باستثناء كندا والمكسيك، كما أشار أن القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوما.



وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس قرار فرض رسوم جمركية من 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي في إطار إجراءات الحمائية التجارية الأمريكية، متجاهلا بذلك التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا وفي الداخل.



وقال البيت الأبيض إن القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوما، وأوضح مسؤول أنه يستثني كندا والمكسيك في الوقت الحالي وأن الشركاء الأمنيين والتجاريين يمكن أن يتفاوضوا لتجنب الرسوم.



إستراتيجية أوروبية مفصلة للرد على إجراءات الحمائية التجارية الأمريكية



وقالت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء إن كل الدول التي تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة على واردات الصلب والألومنيوم مدعوة للتفاوض على استثناءات من تلك الإجراءات.



وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة على الخطط، أن الدول ستحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية إذا تمكنت من معالجة التهديد الذي تشكله صادراتها إلى الولايات المتحدة.



