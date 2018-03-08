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رياضة
تأبين إينو والشناوي ببورسعيد
الخميس 08 مارس 2018 10:29 م
تأبين إينو والشناوي ببورسعيد
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تأبين إينو والشناوي ببورسعيد
المال- خاص
نظم مجلس إدارة نادى قدامى الرياضيين ببورسعيد، برئاسة طلعت الصيفى، سرادق عزاء لنجمى الكرة المصرية الراحلين محمد سلامة "إينو"، ومصطفى الشناوى، لاعبا النادي المصري السابقين، وذلك خلف المدرج البحرى لاستاد النادى المصرى.
وحضر حفل التأبين جميع أفراد أسرة الراحل مصطفى الشناوى، وكذلك أسرة الراحل محمد سلامة "إينو"، وقدامي اللاعبين بالنادي المصري والعشرات من جماهير بورسعيد.
ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أن اللاعبان من نجوم النادي المصري الذين قدموا الكثير من أجل إسعاد جماهير بورسعيد ورفع شأن نادينا الحبيب، مؤكدا على أنهم سيظلان في ذاكرة تاريخ النادي وقلوب جماهيره العريقة.
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