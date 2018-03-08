حكيم من الكويت: أنا متميز كمطرب ولا أسعى للسينما

حكيم

احمد حمدي



عقد الفنان المصري الشعبي "حكيم" ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا في فندق الجميرا بمناسبة زيارته للكويت وإحياء حفل غنائي جماهيري غدا الجمعة في قاعة "6" بأرض المعارض الدولية.





جاء ذلك بحسب ما نقله الصحفي أسامة جلال مؤسس موقع مصريون بالكويت عبر موقعه الإلكتروني.



في البداية تحدث جلال فقال أن الحفل بمثابة إسعاد الجمهور وإدخال الفرحة إلى قلوبهم منوها بالتعاون الذي قامت به السفارة المصرية.



من جانبه عبر الفنان "حكيم" عن سعادته الغامرة لزيارة الكويت واللقاء مع جمهورها المتذوق للفن وهو سبق وإن شارك في عدة مهرجانات وحفلات سابقة في الكويت لافتا إلى أنه سيقدم في الحفل توليفة من أعماله الغنائية ما بين الأعمال القديمة والجديدة.



وأضاف أنه لديه أغنية جديدة تخص المصريين بعنوان "أبوالرجولة" سيغنيها في الحفل، وهي تحث على ممارسة الدور الديمقراطي في الانتخابات، وأنه يستغل أعماله لمصلحة البلد وليس لنفسه فقط.



واشار حكيم إلى أنه لا يسعى للسينما التي ربما لا يكون متميزا فيها بالقدر الذي يتميز به كمطرب لافتا وأن السينما ليست من أولوياته لكنها مجرد توثيق لأعماله.



وذكر أن لديه عملين غنائيين من ألحان حميد الشاعري، وأنه يتشرف بالمشاركة في مهرجان "هلا فبراير" الذي يعتبر من المهرجانات العريقة، لكن مشكلته أنه دوما مشغولا في شهر فبراير، بالتالي لا تتسنى له المشاركة



ولفت إلى أنه يحترم ذوق الجمهور في نجاح أغان مثل "ألعب ياله" وأنه لا يمانع من غنائها، مؤكدا أن صوت شيرين عبدالوهاب في المقدمة إلى جانب أصوات أخرى مثل آمال ماهر وأنغام وغادة رجب.



من جانبه تحدث رجل الأعمال المصري عبدالمحسن أبوالحسن رئيس مجموعة الإنماء الأهلية وهي الجهة الداعمة للحفل قائلا: "نقف دوما مع مصر في مثل تلك النوعية من الاحتفاليات، مبينا أن هذا الحفل يأتي في نطاق الترفيه للجالية المصرية وللجمهور الكويتي".



ولفت أبوالحسن إلى أن مصر والكويت بلدين شقيقين بينهما كل علاقات طيبة ووطيدة وأن هذا الحفل متاح للجميع من مصريين وكويتيين وغيرهم وأنه دوما يدعم مثل هذه المبادرات الناجحة التي من شأنها إسعاد الجمهور المصري والكويتي وكل الجنسيات الأخرى.



