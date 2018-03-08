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اقتصاد وأسواق
ترامب: متمسك بجمارك الحديد والألمونيوم وقد استثني دولا
الخميس 08 مارس 2018 09:23 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه متمسك بخططه لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على واردات الصلب و10 % على واردات الألومنيوم، لكنه سيكون لديه المرونة في تغييرها لدول بعينها.
وأبلغ ترامب الصحفيين في بداية اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض ”أنا متمسك بالنسبة الأصلية 10 و25 % .. سيكون لي الحق في زيادتها أو خفضها، تبعا لكل دولة على حدة، وسيكون لي الحق في استثناء دول أو إضافة دول“.
وقال ترامب إنه سيكون منصفا ومرنا في هذه القضية بينما سيعمل على حماية العمال الأمريكيين.
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