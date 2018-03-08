3 محطات تحلية مياه بمطروح تحصل على شهادة دولية

تحلية مياه البحر

معتز محمود



أعلن اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي عن حصول محطتى تحلية مياة الشرب الرميلة ١ والرميلة ٢بمنطقة علم الروم التابعتين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الـ tsm الدولية الممنوحة من هيئة التعاون الدولى الألمانية فى الإدارة الفنية المستدامة .



وأضاف فارس أنه بحصول مطروح على شهادة ال tsm تكون اول محافظة فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا تحصل على شهادة tsm بثلاث محطات لتحلية مياه الشرب وهم محطة كليوباترا والرميلة ١ والرميلة ٢



وأوضح أن الشهادة تمنح لمحطات التحلية التى تحقق أعلى المقاييس الفنية والتقنية الدولية .



ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه تم منح الشهادة لقدرة العاملين بمحطات التحلية على تشغيل وصيانة المحطات طبقا للمقاييس والمعايير الدولية.