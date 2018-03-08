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3 محطات تحلية مياه بمطروح تحصل على شهادة دولية
الخميس 08 مارس 2018 09:22 م
تحلية مياه البحر
أخر الأخبار
تحلية مياه البحر
معتز محمود
أعلن اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي عن حصول محطتى تحلية مياة الشرب الرميلة ١ والرميلة ٢بمنطقة علم الروم التابعتين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الـ tsm الدولية الممنوحة من هيئة التعاون الدولى الألمانية فى الإدارة الفنية المستدامة .
وأضاف فارس أنه بحصول مطروح على شهادة ال tsm تكون اول محافظة فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا تحصل على شهادة tsm بثلاث محطات لتحلية مياه الشرب وهم محطة كليوباترا والرميلة ١ والرميلة ٢
وأوضح أن الشهادة تمنح لمحطات التحلية التى تحقق أعلى المقاييس الفنية والتقنية الدولية .
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحى إلى أنه تم منح الشهادة لقدرة العاملين بمحطات التحلية على تشغيل وصيانة المحطات طبقا للمقاييس والمعايير الدولية.
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