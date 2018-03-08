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أسواق عربية
مكاسب 5 بورصات عربية بقيادة السعودية وهبوط الدوحة
الخميس 08 مارس 2018 09:16 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية في منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بصعود 5 بورصات تصدرتها السعودية وهبطت مؤشرات الدوحة ودبى والكويت.
وذكرت وكالة رويترز أن البورصة المصرية واصلت مكاسبها اليوم مع ارتفاع مؤشرها الرئيسى بأكثر من 0.5 % ليتقدم إلى حوالى 16472 نقطة ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه بقيادة البنوك و شركات المنتجات الاستهلاكية.
صعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1.46 % ليتجاوز 7562 نقطة وقفز سعر سهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) 10 % وكان الأفضل أداء في السوق، مع انحسار المخاوف من حرب تجارية عالمية بعدما قال البيت الأبيض إن الزيادة المرتقبة في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم ربما تستثني كندا والمكسيك ودولا أخرى.
ودفعت الأسهم المالية السوق السعودية للصعود مع ارتفاع سعر سهم البنك الأهلي التجاري 4.2 % بينما زاد سعر سهم بنك البلاد 3.7 % وسعر سهم البنك السعودي الفرنسي 3.5 % .
وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.17 % ليزداد إلى 4527 نقطة مدعوما بصعود سعر سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 % ليتعافي من هبوط في وقت سابق من الأسبوع مع تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.
وزاد مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.3 % ليتجاوز 1370 نقطة مع ارتفاع سعر سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 5.3 % ليسجل أفضل أداء في السوق بينما كسب مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند 4929 نقطة.
هبط مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.75 % لينزل إلى حوالى 8308 نقطة بسبب هبوط سهم بنك الدوحة الذى خسر سعره 10 % مع تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.
وانخفض مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.4 % ليتراجع إلى حوالى 6778 نقطة ونزل مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.8 % ليصل حوالى 3157 نقطة .
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