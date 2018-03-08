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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 648 جنيهًا
الخميس 08 مارس 2018 08:44 م
الذهب 111
أخر الأخبار
الذهب 111
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الخميس، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1321 دولارًا.
وسجل عيار 21 انخفاضًا ليكون سعر الجرام 648 جنيهًا بدلًا من 650 جنيهًا أمس، طبقًا لتصريحات وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.
فيما سجل عيار 18 قيمة 556 جنيهًا، وعيار 24 نحو 741 جنيهًا مقابل 743 جنيهًا، وتراجعت الأوقية لتسجل 1321 دولارًا بدلًا من 1329 دولارًا.
وتراجع الجنيه الذهب نحو 17 جنيهًا، اليوم، ليسجل 5190 جنيهًا، مقابل 5207 جنيهات أمس.
الذهب
أسعار الذهب
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