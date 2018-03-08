مستقبل العلاقات المصرية الخليجية.. أهم موضوعات توك شو الليلة

الإعلام المحترف موضوع "من ماسبيرو" على الثانية

يستضيف برنامج "من ماسبيرو" على القناة الثانية فى الواحدة والنصف صباحًا، الكاتب الصحفى جميل محمد سعد عفيفى، ويدور الحوار حول الإعلام المحترف، وفى الفقرة الثانية يستضيف البرنامج محمد جمعة خميس الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما يدور الحوار عن القضية الفلسطينية. البرنامج تقديم عواطف أبو السعود وشريف فؤاد.





رئيس المجالس الطبية المتخصصة فى "مساء dmc"

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه "مساء DMC"، الذى يعرض على قناة "DMC" فى العاشرة مساءً، الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة. ويكشف كاظم عن حجم فاتورة العلاج على نفقة الدولة، وشروط الدخول للعلاج على نفقة الدولة.





مستقبل العلاقات المصرية الخليجية وحجم الاستثمارات العربية بمصر فى "مساء دريم"

تناقش الإعلامية منة فاروق في حلقة برنامجها "مساء دريم" فى العاشرة مساءً، مستقبل العلاقات المصرية الخليجية وحجم الاستثمارات العربية بمصر، ومساهمة الاستثمار العربي في المشروعات القومية الجديدة، والجديد في العلاقات المصرية السعودية بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.





وفى نفس الحلقة تفتح منة فاروق ملف تطوير مرفق السكة الحديد. وكيف يسهم القطاع الخاص فى تطوير منظومة السكة الحديد؟ وما الميزانية المطلوبة لتطوير وإصلاح المرفق؟ وخطة الحكومة لتسوية مديونية الهيئة والمقدرة بنحو 45 مليار جنيه، كما تستعرض تجارب الدول المتقدمة فى تطوير السكك الحديدية، وكيفية تطبيق المعايير الدولية للسلامة، مع هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.





ياسر الشرقاوى أحد قراء الرؤساء ضيف فى "90 دقيقة" على المحور

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، فى حوار خاص مع القارئ الشيخ ياسر الشرقاوى، ضمن سلسلة حلقات 90 دقيقة عن قراء القرآن الكريم فى مصر من الأجيال الجديدة.





وخلال الحلقة يقدم الشيخ القارئ ياسر الشرقاوى مجموعة من التلاوات لآيات الذكر الحكيم، كما يكشف رحلته مع حفظ كتاب الله وكيف ومتى تعلمه وحفظ.





ويكشف الشرقاوى كيف تم اختياره لقراءة القرآن أمام الرؤساء، سواء الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والرئيس المعزول محمد مرسى، والرئيس عبد الفتاح السيسى.



