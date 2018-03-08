مؤتمر سيتي سكيب يسلط الضوء على الخطط العقارية بمصر 2018

تستعرض النسخة الجديدة من مؤتمر سيتي سكيب مصر خطط مصر العقارية لهذا العام، ومن المقرر أن تكشف السلطات الحكومية وكل القطاعات المعنية في القطاع العقاري والخبراء عن كيفية تحقيق مصر لأهدافها في مجال التنمية العمرانية كجزء من أهداف رؤية 2030.

وتعكف مصر على تلبية الاحتياجات العقارية الأكثر إلحاحًا من خلال زيادة جحم المنطقة العمرانية بنسبة 12% بحلول عام 2050، ومن خلال العمل على إنشاء 14 مدينة جديدة، وذلك لاستيعاب النمو السكاني.

وتعقد النسخة السابعة من مؤتمر سيتي سكيب مصر بفندق فور سيزونز نايل بلازا يومي 12 و13 مارس- قبل أسبوعين من انطلاق المعرض– وسيضم المؤتمر نخبة من خبراء القطاع العقاري والمسئولين الحكوميين والمطورين العقاريين لإلقاء الضوء على تحديات وفرص القطاع تحت عنوان: دور الابتكار في تقييم وتسويق المنتجات العقارية.

من جانبه قال إيان ألبرت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة كوليرز، وأحد المتحدثين في مؤتمر هذا العام: "النمو السكاني وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والاستثمارات ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة تعزز الاستثمار العقاري في سوق العقارات بالقاهرة الكبرى.





وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2018 من المتوقع أن يكون السوق السكني غير مزود بـ32 ألف وحدة، ومن المتوقع أن تزداد هذه الفجوة إلى 580 ألف وحدة بحلول عام 2022، مشددًا على أنه ستكون هناك زيادة في عدد الوحدات السكنية يقدر بـ52 ألف وحدة سنويًّا، في حين أنه من المتوقع أن يصل العرض إلى 20 ألف وحدة سنويًّا.

وفي الوقت الذي تعمل فيه مصر على تقليص الفجوة بين العرض والطلب على السكن في عام 2018 وما بعده، أصبح الاستثمار في العقارات محركًا رئيسيًّا، نظرًا لتأثير انخفاض قيمة العملة شهدنا خلال عام 2017، انخفضت القوة الشرائية للمشترين المحليين ومع ذلك، فإن سوق الاستثمار العقاري أصبحت واحدة من محركات الاستثمار الرئيسية.

وعن اتجاهات الشراء فى السوق حاليًّا أضاف ألبرت: "يمتلك المشترون الوعي الكامل بخصوص الضغط المالى الذي يواجه المطورين لتقديم وحدات بأسعار معقولة في ظل توفير خطط دفع جذابة، حيث إن انخفاض قيمة العملة أدى أيضًا إلى زيادة معدل شراء المنازل الثانية من المصريين الذين يعيشون في الخارج".

وسيتضمن المؤتمر الذي سيقام على مدار يومين، العديد النقاشات بما في ذلك رؤية 2030 وكيفية مواجهة التحديات وتحقيق الرؤية ويتحدث عنها كل من تامر وجيه مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، وأحمد المفتى، مدير الشئون التجارية بشركة شرق بورسعيد للتنمية، والمهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز بمصر، والدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري ورئيس هيئة التخطيط العمراني.

وتضم أعمال المؤتمر عددًا من الموضوعات الأخرى كتصدير العقارات وتحويل مصر إلى وجهة استثمارية دولية؛ وأهمية تنظيم نشاط التقييم العقاري لجذب المستثمرين الدوليين، كما ستشهد إدارة نقاش عن مميزات و عيوب "الابتكار المُزعزع أو الابتكار المسبب للاضطراب" المصطلح الذى يشمل الابتكارات التي تساعد على خلق شبكة سوق وقيمة جديدة، بالإضافة إلى النقاش حول تعطل شبكة السوق والقيمة الحالية (أكثر من بضع سنوات أو عقود)، وتعطيل أو دثر التكنولوجيا السابقة.

ويتضمن المؤتمر، هذا العام، الذي ترعاه شركة كوهلر وشركة Partners CS Global وشركة كوليرز إنترناشيونال وألتوس جروب وتحت رعاية موقع العقارات OLX، مناقشات مائدة مستديرة حول التمويل العقاري، والتنمية الصناعية، وإدارة المرافق، وقطاع التجارة والتجزئة.

وسيشهد فندق فيرسيزونز نايل بلازا، 13 مارس المقبل، حفل جوائز للمشروعات العقارية الأكثر تميزًا خلال العام الحالى، حيث يحتفل سيتى سكيب بقادة الفكر المعمارى ورواد التطوير العقارى في حفل تسليم جوائز سيتى سكيب للعقارات فى مصر.

وأُعلن عن قائمة المشاريع المرشحة لهذا العام حيث يتنافس المطورين والمعماريين لحصد جوائز سيتى سكيب 2018 في كل من الفئات الثماني، وتضم قائمة المتنافسين على مشاريع الترفيه والضيافة كلا من: مجمع الهدى، نادي بلاتينيوم ، توكانا، ويست تاون هاب.

وتضم قائمة المتنافسين على المشاريع السكنية المستقبلية فئة مباني منخفضة إلى متوسطة الارتفاع : كوست 82، هضبة، كمبوند ايل بوسكو العاصمة الادارية الجديدة، كاي الساحل الشمالي، وماتانجي، كما تضم قائمة المتنافسين على المشاريع السكنية المستقبلية فئة مبان متوسطة إلى شاهقة الارتفاع: كوربا رويال ريسيدنس، وان قطامية، وروك إيدن.

وينعقد المؤتمر وحفل جوائز سيتي سكيب مصر تمهيدًا للمعرض الذي سيقام آخر هذا الشهر من 28 إلى 31 مارس في مكانه الجديد وهو مركز مصر الدولي للمعارض بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

ويضم معرض سيتي سكيب مصر 2018 أكثر من 70 على مساحة قدرها 20 ألف متر مربع، ومن المرجح أن يزداد عدد الشركات العارضة مع اقتراب وقت المعرض، والراعى البلاتينى لمعرض سيتى سكيب، هذا العام، هو شركة بروجكتس للتطوير العقارى.

للمزيد من المعلومات عن زيارة معرض سيتي سكيب مصر العقاري، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.cityscapeegypt.com

نبذة عن سيتي سكيب:

يعتبر معرض سيتي سكيب مصر أحد الأحداث المملوكة لشركة إنفورما إكزيبيشنز ، وتتولى إنفورما إكزيبيشنز تنظيم أكثر من 220 معرضًا تجاريًّا واستهلاكيًّا سنويًّا في شتى أنحاء العالم.