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سيــارات
أداء سيارات الركوب عند أدنى مستوى منذ مايو 2017
الخميس 08 مارس 2018 05:37 م
سيارات
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سيارات
المال- خاص
سجلت سيارات الركوب، خلال يناير 2018، أدنى مبيعات لها منذ مايو 2017؛ حيث بلغت 6.7 ألف وحدة، مقابل 10.9 ألف خلال ديسمبر الماضي، و9.6 ألف في نوفمبر السابق له، و9.4 ألف في أكتوبر، و9.6 ألف في سبتمبر، و10.3 ألف خلال أغسطس، و9.6 ألف في يوليو، و6.8 ألف يونيو، و7.1 ألف سيارة في مايو 2017.
وإذا قورنت مبيعات سيارات الركوب خلال يناير الماضي، بالمبيعات الشهرية للقطاع في 2017 فإنها تعد أقل باستثناء شهري أبريل وفبراير، والتي بلغت مبيعاتهما 6.3 ألف و4.8 ألف سيارة على التوالي.
وتعد مبيعات القطاع في يناير 2018 أقل من أداء يناير 2017 بنسبة 2.3%، حيث تقدر بـ6.8 ألف وحدة، مقابل 6.9 ألف، كما أنها تعد أقل من مبيعات يناير 2016 الذي بلغت مبيعاته 9.7 ألف سيارة بنسبة تقارب 30%؛ بعد تراجع المبيعات بنحو 2.9 ألف سيارة.
ويوضح الرسم التالي تطور المبيعات الشهرية لقطاع سيارات الركوب منذ يناير 2016 وحتى يناير 2018:
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