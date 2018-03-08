بنك البركة مصر يعلن توزيعًا نقديًّا بقيمة 63 قرشًا للسهم

رجب عز الدين









أعلن بنك البركة مصر عن توزيع نقدى بقيمة 63 قرشًا للسهم يبدأ صرفه اعتبارًا من 1 أبريل المقبل.





وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس الحالى.





وأقرّت عمومية البنك فى 4 مارس الحالى تعديل حساب توزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2017، بنسبة 20% من رأس المال المدفوع.





وقال البنك، فى بيان، للبورصة، الأحد الماضى، إن العمومية قررت تعديل التوزيع النقدي المقترح، ليصبح 9% من رأس المال بقيمة 113.98 مليون جنيه، بواقع 0.63 جنيه للسهم.





وتابع أن التوزيع يتضمن أسهمًا مجانية بواقع 0.11 سهم مجاني لكل سهم أصلي، بإجمالي 139.3 مليون جنيه.



