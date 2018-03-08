بنك البركة مصر يعلن توزيعًا نقديًّا بقيمة 63 قرشًا للسهم

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بنـــوك
بنك البركة مصر يعلن توزيعًا نقديًّا بقيمة 63 قرشًا للسهم
الخميس 08 مارس 2018 05:00 م
بنك البركة
أخر الأخبار
بنك البركة
رجب عز الدين
أعلن بنك البركة مصر عن توزيع نقدى بقيمة 63 قرشًا للسهم يبدأ صرفه اعتبارًا من 1 أبريل المقبل.
وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس الحالى.
وأقرّت عمومية البنك فى 4 مارس الحالى تعديل حساب توزيع الأرباح على المساهمين عن عام 2017، بنسبة 20% من رأس المال المدفوع.
وقال البنك، فى بيان، للبورصة، الأحد الماضى، إن العمومية قررت تعديل التوزيع النقدي المقترح، ليصبح 9% من رأس المال بقيمة 113.98 مليون جنيه، بواقع 0.63 جنيه للسهم.
وتابع أن التوزيع يتضمن أسهمًا مجانية بواقع 0.11 سهم مجاني لكل سهم أصلي، بإجمالي 139.3 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمال البنك نحو 1.26 مليار جنيه، موزعًا على 180.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم.
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بنك البركة مصر
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