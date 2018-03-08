السيسي يستعرض إجراءات تطبيق منظومة التغذية المدرسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

المال - خاص



اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه خلال الاجتماع استعرض الإجراءات المتخذة استعدادًا لتطبيق منظومة التغذية المدرسية، وعرض الدكتور طارق شوقي الخطوات التي قامت بها وزارة التريبة والتعليم تمهيدًا لاستئناف توفير وجبات تغذية مدرسية مستوفاة لجميع معايير واشتراطات السلامة الغذائية.



وأشار إلى تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء بزيارات ميدانية للشركات والمصانع معها واعتمادها لتوفير وجبات التغذية المدرسية للمراحل الدراسية المختلفة.



وأكد وزير التريبة والتعليم، حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى التغذية المدرسية وتوفير الوجبات المدرسية بجميع المحافظات، لافتًا إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع الشركات المتعاقدة من أجل توريد الوجبات المدرسية.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن غادة والي تناولت خلال الاجتماع دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ منظومة التغذية المدرسية من خلال توفير وجبات مدرسية بالمحافظات.



واستعرضت الوزيرة غادة والي الجهود التي تقوم بها الوزارة للتأكد من قدرة وإمكانات المدارس على تخزين الوجبات المدرسية بشكل مناسب طبقاً للمعايير التي حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ولفتت الوزيرة إلى عقد سلسلة من الدورات التدريبية لتطوير قدرات المسؤولين عن تنفيذ منظومة التغذية المدرسية في مجالات توزيع الأغذية وتخزينها بشكل صحي، وإجراءات سلامة الغذاء.



وذكر السفير بسام راضي، أن الدكتور عبدالمنعم البناء عرض مساهمات وزارة الزراعة في تنفيذ خطة التغذية المدرسية من خلال المشروع الخدمي للتغذية التابع للوزارة، والذي يضم 14 مصنعًا لإنتاج الوجبات المدرسية، وعرض بعض العينات التي تم إنتاجها بالفعل لفطائر غذائية عالية الجودة والقيمة الغذائية.



كما تطرق الوزير إلى الإجراءات المتخذة لضمان تأمين عملية نقل الوجبات المدرسية.



وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بإحداث تغييرات جذرية في طرق تخزين وجبات التغذية المدرسية بما يضمن عدم تكرر تعرض بعض الطلاب لأزمات صحية.



وشدد على ضرورة توفير منظومة التغذية وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية تمنح الطلاب الطاقة اللازمة لنموهم الجسدي والعقلي، لا سيما في ضوء ما تمثله التغذية المدرسية من مكون هام للحماية الاجتماعية.



ووجه الرئيس وزارة التريبة والتعليم بسرعة الانتهاء من عقود الموردين والموافقات اللازمة لبدء توريد الوجبات المدرسية، مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير التي وضعتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك تمهيدا لتطبيق منظومة التغذية المدرسية.