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سيــارات
مبيعات سيارات الركوب المحلية تتجاوز المستوردة بـ 368 وحدة
الخميس 08 مارس 2018 03:06 م
شيفورليه أفيو
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المال- خاص
تفوقت مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليا على نظيرتها المستوردة خلال يناير الماضي بنحو 368 سيارة مسجلة 3573 وحدة مقابل 3205 وحدة.
وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى تسجيل قطاع سيارات الركوب المجمعة محليا نموًا فى المبيعات خلال يناير 2017 بنسبة 25% لتصل إلى 3.6 الف سيارة مقابل 2.8 ألف خلال الشهر ذاته من عام 2017.
أما سيارات الركوب المستوردة فقد تدهورت مبيعاتها بنسبة تصل إلى 21.4% مسجلة 3.2 الف سيارة فقط مقابل 4.1 ألف.
يشار إلى أن السيارات المجمعة محليا بكل أنواعها (ملاكي- شاحنات- أتوبيسات) قد سجلت مبيعات تقدر بنحو 6.1 ألف سيارة خلال يناير 2018 مقابل 4.8 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنمو يقارب 27.1% فيما هبطت السيارات المستوردة بمختلف أنواعها إلى 4.2 ألف وحدة مقابل 4.6 ألف.
وقد ساهم فى تفوق السيارات المجمعة محليا على نظيرتها الأجنبية عراقيل الاستيراد التي واجهها الوكلاء خلال الفترة الماضية على خلفية تحرير أسعار الصرف وارتفاع الرسوم الجمركية؛ في ظل تمتع أنشطة التجميع المحلي بإعفاءات جمركية.
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