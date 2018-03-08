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استثمار
وزيرة السياحة تطالب ألمانيا بإنهاء تحذير الطيران بجنوب سيناء
الخميس 08 مارس 2018 02:43 م
رانيا المشاط
أخر الأخبار
وكيل البنك المركزي
دعاء محمود
واصلت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة السياحة، لقاءاتها في بورصة برلين، والتقت مع عدد من المسئولين بالحكومة الألمانية والبرلمان الألماني، وفي مقدمتهم "إيريس جلايكه" وزيرة الدولة المسئولة عن السياحة في وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية ومفوضة الحكومة الفيدرالية للسياحة.
وطالبت الوزيرة، الحكومة الألمانية بدراسة إنهاء التحذير الخاص للشركات الألمانية بالطيران على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق منطقة جنوب سيناء، لتنشيط السياحة إلى هذه المنطقة، مشيرةً إلى أن مساهمة ألمانيا في حل هذه المشكلة يساهم بالطبع في دعم السياحة القادرة على توفير فرص العمل للشباب حتى لا يعاني من البطالة، وبالتالي يستطيع التغلب على الأفكار المتطرفة.
وبحثت وزيرة السياحة مع رئيسي لجنتي السياحة والتعاون الانمائي في البرلمان الالماني (البوندستاج) سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع السياحة وزيادة تدفقات السياحة الألمانية إلى مصر، فضلاً عن الدعم الألماني لمصر في مجال التعليم والتدريب المهني والفندقي.
وأشارت المشّاط إلى أن وصول عدد السائحين الألمان الى مصر في عام 2017 إلى مليون ومئتي ألف سائح، ويعكس ما يتمتع به المنتج السياحي المصري من جاذبية للسائح الألماني.
وطلبت المشّاط من المسئولين الألمان دراسة مساواة مصر بباقي المقاصد السياحية المنافسة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين إلى هذه المقاصد، والتي تحددها الحكومة الألمانية جغرافياً، مشيرةً إلى أنه من الصعب فرض 27 يورو على السائح الألماني إلى مصر، بينما يتم فرض 7 يورو على المسافر إلى تركيا، مما يحدث نوعاً من الصعوبة في المنافسة.
وأكدت وزيرة السياحة للمسئولين الألمان على أهمية وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية الألمانية، وما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام كبير بتعزيز التعاون مع ألمانيا في جميع المجالات، باعتبارها دولة صديقة ومن أكبر الدول التي تتعاون مع مصر.
السياحة
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