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طاقة
ميدور تنتهي من تكرير 40.5 مليون برميل بترول
الخميس 08 مارس 2018 02:35 م
طارق الملا
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طارق الملا
نسمة بيومي وعمر سالم
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج عمل الوزارة لتطوير معامل التكرير المصرية، من خلال تحديث المعامل القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية جديدة لتعظيم إنتاجية المقطرات الوسطى ذات القيمة الاقتصادية العالية، وترشيد استيرادها من الخارج لتخفيف العبء على ميزان المدفوعات، وللمساهمة الإيجابية في تلبية احتياجات السوق المحلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخطط التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2017، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورئيسا شركتا إنبى وبتروجت، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.
واستعرض الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس شركة "ميدور"، أهم نتائج الأعمال لعام 2017 وتمكنت من تحقيق أعلى مؤشرات إنتاجية ومالية لأول مرة في تاريخ الشركة، وخلال العام عملت على تكرير 40.5 مليون برميل، وأسهمت في توفير أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلية خلال العام بقيمة 1.4 مليار دولار، وتصدير 1.7 مليون طن قيمتها 860 مليون دولار.
وأشار عبد العزيز إلى استمرار ميدور في المضى قدماً لتنفيذ مشروع أعمال التوسعات لزيادة الطاقة الإنتاجية 60%، وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، ما يحقق عائد اقتصادى وفنى يعود بالنفع على الدولة كأحد المشروعات القومية التي تساهم إيجابياً في تحقيق رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز.
البترول
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