المشاط تبحث مع نظيرتها الأمريكية تنشيط حركة السياحة

وكيل البنك المركزي

دعاء محمود



التقت د. رانيا المشّاط على هامش اجتماعاتها في بورصة برلين مع السيدة ايزابيل هيل، الوزيرة المسئولة عن السياحة والسفر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ناقشت معها طريقة ومنهجية إدارة هذا القطاع في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالترويج والتسويق.



عرضت المسئولة الأمريكية أن الولايات المتحدة لجأت الى طريقة جديدة في ادارة ملف التسويق والتنشيط، وذلك للبعد عن البيروقراطية التي كانت تعاني منها، حيث تم التوصل الى فكرة جديدة وهي أن يضع القطاع الخاص نصف ميزانية هذه الهيئة أو برامج التنشيط، ثم تضع الحكومة الأمريكية مبلغاً مماثلاً لما وضعه القطاع الخاص، وذلك يجعل هذه الهيئة بمثابة شركة قطاع خاص حتى لا يتعرقل الإبداع بسبب الإجراءات الحكومية.



وأوضحت المسئولة الأمريكية أن هذه الطريقة أثبتت نجاحاً كبيراً حيث ظهر منتج Brand USA بشكل قوي في الفترة الأخيرة.



وقالت المشّاط إننا ندرس هذه التجربة بعناية فى إطار إعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة حتى يمكن أن تنطلق لتحقيق المزيد من التنشيط والاهتمام بفكر ورؤية القطاع الخاص.



وأكدت وزيرة السياحة أنها ناقشت مع المسئولة الأمريكية سبل التعاون في المرحلة القادمة سواء من خلال اتفاقيات أو بروتوكولات ثنائية يقترحها المسئولين في الجانبين ثم تعرض على القيادة السياسية للاستفادة بذلك في تنشيط السياحة في المرحلة المقبلة من السوق الأمريكية، بالإضافة الى تعزيز فرص التوظيف في القطاع الخاص وبالتالي محاربة الأفكار المتطرفة.

