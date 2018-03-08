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سيـــاســة
خدمات جمعية المحاربين القدماء لاسر الشهداء ومصابى العمليات
الخميس 08 مارس 2018 01:57 م
المحاربين القدماء 55
أخر الأخبار
المحاربين القدماء 5
بدور إبراهيم :
قال اللواء السيد الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء و ضحايا الحرب ان الجمعية تقدم عدد من الخدمات لأسر الشهداء ومصابى العمليات تتمثل فى تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات خلال احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وفي المناسبات المختلفة .
وتابع كذلك تكريم الأم المثالية لأسر الشهداء خلال إحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم ( رحلة عمره على نفقة الجمعية ) واعتباراً من احتفالات يوم الشهيد والمحارب القديم عام 2018 سيتم تكريم الأم المثالية والأب المثالي لأسر الشهداء ومصابي العمليات [ بإجمالي عدد ( 4 ) رحلة عمره على نفقة الجمعية ] ، تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابى العمليات سنوياً طبقاً لتصديق السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تكريم (مادي+عيني ) من خلال المرور وعقد اللقاءات بجميع محافظات الجمهورية على مدار العام في حضور السادة المحافظين والعمل على حل مشاكلهم، تقديم عدد ( 7 ) أنواع من المساعدات المادية للمستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء الجمعية طبقاً للائحة الجمعية وبعد إجراء بحث ( ميداني/إجتماعي ) كالآتي :
إعانــة ثابتــة
بـدل مرافـق
إعانـة عاجلـة
إعانــة ملحــة
إعانــة زواج
إعانــة الوفـاة
السلفـة
واضاف يتم كذلك صــرف بــدل نقــدي للأجهــزة التعويضيـة وتصرف للأعضـاء المصابين ( مصابي عمليات وكذا المصابين أثناء الخدمة ) طبقاً لتشخيص الإصابة ولائحة الجمعية وبقرار من المجلس الطبي العسكري، صرف الدراجة البــخاريــة بقرار من المجلس الطبي العسكري وبدون تحمل العضو أي تكلفة طبقاً لتصديق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، صرف قطع غيار الكرسي المتحرك بعد مرور ( 2 ) عام من تاريخ صرف الكرسي المتحرك، تنظيم رحلات لأسر الشهداء و مصابى العمليات ( للمناطق العسكرية " القواعد البحرية/ الجوية "الكليات العسكرية - مصانع القوات المسلحة - المزارات السياحية ) ، تنظيم عدد ( 3 ) رحلة عمرة سنويًا بالإضافـــة لرحلة الحج
لأعضاء الجمعية وأسرهم وأسر الشهداء وجميع الضباط وضباط صف وأسرهم بالخدمة وبالمعاش، المرور الدوري على مصابي العمليات بجميع المستشفيات العسكرية والعمل على حل مشاكلهم بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، تنظيم عدد ( 2 ) معرض فنى سنويـاً لعـرض منتجـات مصابى العمليات وقدامى المحاربين وأسر الشهداء خلال إحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وإحتفالات أكتوبر ، الحفاظ على الإمتيازات الممنوحة لأسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء الجمعية بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة وأبرز الأعمال التي تمت في هذا المجال كالاتى :
إصدار القرار الوزاري رقم ( 282 ) بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعفاء أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء من الرسوم الدراسية وكذا إستثناؤهم من شرطي الكثافة والسن عند التحويل من وإلي المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات .
إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2804 ) لســ 2017 ــنة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن شغل المصابين وأسر الشهداء للوظائف المنصوص عليها بالفقرتين الثانية و الثالثة من المادة ( 13 ) من قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم 81 لسـ 2016 ــنة .
واضاف تتضمن الخدمات ايضا تكريم المتفوقين دراسياً من أبنــــاء الشهـــداء ومصـــــابي العمـــــليات سنوياً في الشهادات الدراسية المختلفة بالتنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة وإدارة الشئون المعنوية، عقد ندوات تثقيفية بالجامعات وذلك تنفيذاً لتوجيهات
السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف دور وحركة جمعية المحاربين القدماء مع المجتمع المدني ،تقديم خدمة الغسيل الكلوى من خلال مـــركـــــز الــكُلَـــــى بفرع الوفاء والأمل ، إنتـــاج الأجهـزة التعويضيـة والتكميـلــية ومســـاعدات الحركـــة والـدواعــم المفصلـية بمصنع الأجهـزة التعـويضــية بفرع الوفــــاء والأمــل، ممارسة الأنشطة الرياضية للمصابين من أعضـاء الجمعية بالنادى الرياضى لجمعية المحاربين القدماء من خلال عــدد ( 5 ) فرق رياضية ( كرة السلة للكراسى المتحركة – ألعاب قوى – تنس طاولة – سباحة – رفع أثقال ) .
ولفت الى ان الخدمات والأنشطة التي يقدمها فرع الوفاء والأمل تتمثل فى :
رعــــاية مصــــابى ( العمــــليات/المصابين أثناء الخدمة ) المقيمــين فـــى فرع الوفــــاء والأمـــــل.
المتابعة الدورية للمسنين ( رجال / سيدات ) المقيمين بفرع الوفاء والأمل وتقديم الرعاية اللازمة لهم .
تقديم الرعاية الطبية للمقيمين داخل فرع الوفاء والأمل بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية .
تقديم العلاج التأهيلى المناسب للحالات المرضية للمقيمين بفرع الوفاء والأمل من خلال مركز العلاج الطبيعى.
- تدريب المصابين على الحرف التى تناسب الإصابة مثل ( النحت-الخزف الرسم علي الزجاج-المصنوعات الجلدية ) بقسم التأهيل بفرع الوفاء والأمل .
تصنيع الاثاث الخشبى اللازم للجمعية بمصنع الأخشاب بفرع الوفاء والأمل .
ولفت الى انه يتم التواصل المستمر مع أسر الشهداء ومصابى العمليات واعضاء الجمعية من خلالأفرع الجمعية المنتشرة كالأتى :
ح- المقر الرئـيسى : العنوان 195 ش 26 يوليو العجوزة أمام مسرح البالون ويشمل نطاق مسئوليته محافظات( القاهرة /الجيزة )
تليفون عمومى : 33052961/ 33034673
تليفون مكتب الإستعلامات:33030202 / 33030807
تليفون الاستعلام الصوتى : 33052960-02 / 33051768-02
الخط الساخن : 19701 لجميع أفرع الجمعية بالمحافظات.
الموفع الرسمى : www.veterans.org.eg
البريد الإلكترونى :
[email protected]
ط- فرع الوفاء والامل :
العنوان شارع ذاكر حسين بجوار شركة انبي للبترول مدينة نصر
تليفون: 0223524209/ 0223524203
ي- فرع الإسكندرية :
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات (الإسكندرية – مطروح – البحيرة ) .
العنوان : 37 ش الشهيد صلاح مصطفى – المسلة – الإسكندرية .
ت : ( 4849978 / 03– 4868096 / 03 )
ك- النادى الإجتماعى :
العنوان : مساكن ضباط طوسون – أبو قير- الأسكندرية
ت: ( 5615710 /03 – 5631900 /03 )
هـ - فـرع الزقازيق :
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات ( الشرقية – القليوبية ) .
العنوان : أرض الفواخير فوق المؤسسة الإقتصادية للقوات المسلحة بمدينة الزقازيق
ت: (2285081 / 055-2291727 /055)
و- فرع المنصورة :
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات ( الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ ) .
العنوان : مساكن المرور الجديدة عمارة 7 ب الدور الأول شقة 11
ت : ( 2267095 /050– 2217617 / 050)
ز- فرع الإسماعيلية :
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات(السويس/بورسعيد/الإسماعيلية/جنوب وشمال سيناء).
العنوان : الإسماعيلية منطقة زمزم الطريق السريع بجانب مدرسة الإسماعيلية أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون .
ت : (3102315/ 064 – 3102317 /064) .
ح- فرع أسيوط :
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات ( المنيا – سوهاج – الوادى الجديد -أ سيوط )
العنوان : ش الجلاء أمام مديرية الزراعة بمدينة أسيوط
ت : ( 088/2325064-088/2318420)
ط- فرع قنــا:
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات (البحر الأحمر- قنـا – أسوان – الأقصر ) .
العنوان : مدينة الكنوز ش السجل المدنى عمارة رقم 269 شقة 1 ، 2 .
ت : (096/3213865-096/3213864 )
ك- مكتب الفيوم :
يتولى خدمة الأعضاء فى محافظات (الفيوم – بنى سويف ) .
العنوان : ديوان عام محافظه الفيوم.
ت : (2169263/ 084 – 2168035 /084)
ل- مكتب الغربية :
يتولي خدمة الأعضاء في محافظات ( الغربية – المنوفية ) .
العنوان : ديوان عام محافظة الغربية .
ت : (3337189/ 040 – 3337186 / 040)
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