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بورصة وشركات
زيادة رأسمال المتحدة للإسكان إلى 283 مليون جنيه
الخميس 08 مارس 2018 01:01 م
هيئة الرقابة المالية
أخر الأخبار
هيئة الرقابة المالية
رجب عزالدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر شركة المتحدة للإسكان والتعمير، نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 283.2 مليون جنيه.
ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 4 مارس الجارى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 226.5 مليون إلى 283.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 56.6 مليون جنيه ممولة من الاحتياطيات والأرباح المرحلة، وأرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2017.
وارتفعت أرباح الشركة المجمعة خلال 2017، بنسبة 31.3% إلى 94.98 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 72.31 مليون جنيه قبل عام.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 226.5 مليون جنيه، موزعًا على 181.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 1.25 جنيه للواحد.
الرقابة المالية
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