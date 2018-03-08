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بورصة وشركات
الرقابة المالية تسمح للمصرى الخليجى بزيادة رأس المال
الخميس 08 مارس 2018 12:53 م
هيئة الرقابة المالية
أخر الأخبار
هيئة الرقابة المالية
رجب عزالدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر البنك المصري الخليجي، نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 365.3 مليون دولار.
ووافق مجلس إدارة البنك، فى 5 مارس الجارى، على زيادة رأس المال المصدر من 342.8 مليون إلى 365.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 22.5 مليون دولار، تمويلاً من الأرباح المحتجزة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 13 ديسمبر 2017.
ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة العادية للبنك فى 31 مارس الجارى، للنظر في زيادة رأس المال المشار إليها.
وارتفعت أرباح البنك إلى 511.8 مليون جنيه، خلال العام المنتهي ديسمبر 2017، مقارنة بصافى ربح قدره 376.7 مليون جنيه في 2016.
وزارة المالية
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