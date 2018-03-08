العقارية للبنوك تسلم مشروع الهايكستب للقوات المسلحة

العقارية للبنوك

رجب عزالدين



قالت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، إنها انتهت من تسليم المرحلة الثالثة من مشروعها فى الهايكستب، لصالح إدارة المشروعات الكبرى التابعة للقوات المسلحة بقيمة 7.8 مليون جنيه تقريبًا.



وأعلنت الشركة، الخميس الماضى، عن تسليم مشروعها بمدينة الأقصر لإنشاء عمارات سكنية لصالح "الوطنية للمقاولات والتوريدات" التابعة للقوات المسلحة.



ووقعت الشركة فى ديسمبر الماضى، بروتوكول تعاون مع مجموعة A & M Developments Gmbh الألمانية، لمدة 5 سنوات تنتهي في 9 ديسمبر 2022، لتنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها.