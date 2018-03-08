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سيـــاســة
السيسي ينيب صبحي لوضع إكليل علي نصب شهداء القوات المسلحة
الخميس 08 مارس 2018 11:42 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
بدور إبراهيم:
أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يواكب ذكري استشهاد الفريق اول عبد المنعم رياض رئيس اركان حرب القوات المسلحة الاسبق في التاسع من مارس عام 1969 .
وقام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور علي النصب التذكاري للجندي المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد .
ثم توجه الفريق أول صدقي صبحي يرافقه الفريق محمد فريد الي قبر الرئيس الراحل محمد انور السادات لقراءة الفاتحة ترحما علي روحه الطاهرة .
وفي نهاية المراسم صافح القائد العام عدد من قدامي القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة .
وفي تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر وقواتها المسلحة وما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعا عن الوطن ومقدساته، أناب الفريق أول صدقي صبحي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بهذه المناسبة .
ومشاركة من وزارة الداخلية في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم أناب اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مديرى أمن المحافظات بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .
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