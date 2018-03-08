وزير التجارة: ملتقى التعاون المصرى الكويتى يعقد نهاية العام

طارق قابيل

❐ مشاركة وفد كبير من رجال الأعمال لبحث إقامة مشروعات بالبلدين

❐ محمد جاسم الصقر: عقد اجتماع لمجلس التعاون بالقاهرة لمناقشة فرص تعزيز الشراكة



المال ـ خاص



أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد ملتقى التعاون المصرى الكويتى (الشراكة والصداقة) والذى من المقرر أن تستضيفه دولة الكويت خلال الربع الأخير من العام الحالى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتى.



ولفت إلى أنه سيترأس الوفد المصرى المشارك والذى من المرتقب أن يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصرى وبصفة خاصة المهتمين بالسوق الكويتية.



وقال الوزير إن الملتقى يستهدف إلقاء الضوء على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعلاقة المتميزة التى تربط الشعبين، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين خلال فعاليات الملتقى لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى كل من مصر والكويت بما يسهم فى تعزيز علاقات الشراكة الاستثمارية لبدء مشروعات جديدة مشتركة خلال المرحلة المقبلة.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتى بمجلس التعاون المصرى الكويتى، والذى تم خلاله بحث كل التفاصيل المتعلقة بعقد الملتقى بالكويت، إلى جانب استعراض سبل تفعيل دور المجلس لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.



وقال قابيل إن العلاقات التى تربط الشعبين تمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون المشترك فى كل المجالات وعلى الأصعدة كافة، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكويت شهر مايو من العام الماضى مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون بهدف ‘حداث نقلة نوعية تنعكس آثارها إيجاباً على اقتصاد الدولتين.



وفى هذا الصدد، أكد أهمية دور مجلس التعاون المصرى الكويتى المشترك للمساهمة فى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والسعى لحل كل المشكلات التى تقف عائقاً امام انسياب حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة خاصة فى ظل روح الود والتفاهم التى تجمع المسئولين فى البلدين.



من جانبه أكد الصقر، موقف بلاده الثابت والداعم لمصر فى مواجهة كل التحديات، مشيرا إلى أن القاهرة تتمتع بمكانة متميزة لدى كل دول الوطن العربى بصفة عامة ودولة الكويت خاصة، وهو ما يؤكد استمرار وتطور العلاقات التاريخية بين البلدين فى مختلف المجالات.



وأشاد بجهود وزير التجارة والصناعة المصرى فى الإعداد لعقد ملتقى التعاون المصرى الكويتى لإنجاحه والخروج بنتائج إيجابية تسهم فى تنمية العلاقات المشتركة ليس فقط على المستوى الاقتصادى، وإنما فى كل مجالات التعاون بين البلدين.



ولفت الصقر إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بالقاهرة لمجلس التعاون بحضور أعضاء المجلس من الجانبين وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة للتباحث حول إقامة هذا الملتقى، وكذلك لمناقشة الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين.