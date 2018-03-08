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اقتصاد وأسواق
معدل التضخم يهبط لأدنى مستوى منذ يوليو مسجلا 14.4%
الخميس 08 مارس 2018 11:19 ص
مؤشر انخفاض
أخر الأخبار
مؤشر انخفاض
خالد بدر الدين
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، عن تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية إلى 14.4% في فبراير، مقارنة بـ17.1% في يناير من العام الحالى.
وكان التضخم قد بلغ مستوىً قياسيًا مرتفعا قرب 35 % في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
وذكرت وكالة رويترز أن معدل التضخم قفز في مصر بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 ليصل إلى مستوى قياسي في يوليو الماضى وسط خفض دعم الطاقة لكنه تراجع تدريجيا منذ يوليو 2017.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 17.1 % في يناير بالمقارنة مع 21.9 % في ديسمبر الماضى في حين انخفض التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد المواد الشديدة التقلب، إلى 14.35 بالمئة من 19.86 % خلال نفس الشهرين.
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