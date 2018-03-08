التعليم العالي تصدر قرارات تعيين قيادات إدارية بالجامعات

مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المال - خاص



اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، قرار تعيين كل من أمينة صالح سليمان مديرًا عامًا للتنظيم والإدارة بجامعة المنصورة، محمد مصطفى عبدالسلام مديرًا عامًا للشئون الإدارية بجامعة المنصورة، محمد عبدالله حسين كبير أخصائيين شئون إدارية بجامعة السويس.



وبجامعة الزقازيق تعيين كل من أحمد السيد فرج مديرًا عامًا للخدمات الإدارية، وأدهم عزت دمرداش مديرًا عامًا لشئون مكتب رئيس الجامعة، محمد السيد طه مديرًا عامًا للشئون المالية بمستشفيات الجامعة.



واعتمد عبد الغفار، قرارات تعيين بجامعة بنها لكل من: الدكتور عوض الله سليمان عوض الله مديرًا عامًا للمدن الجامعية والتغذية، محمود سيد عبد المعطى مديرًا عامًا للمكتبات، حسن عدلى خربوش أمينًا لكلية التجارة بالجامعة.



وفي جامعة سوهاج تعيين كل من: سامية محمود عثمان مديرًا عامًا للمدن الجامعية والتغذية، حاتم صادق يوسف مديرًا عامًا للأمن، أمانى عثمان أحمد مديرًا عامًا للتنظيم والإدارة، فيصل أحمد محمد مديرًا عامًا للتوجيه المالى والإدارى، أحمد جلال حسن اسماعيل أمينًا لكلية التجارة، جمال حسن مهران مديرا عاما لمكتب رئيس الجامعة.



وقرر الوزير اعتماد قرارات تجديد تعيين عدداً آخر من القيادات بجامعة عين شمس، شملت كل من: ندا محمود إبراهيم مديرًا عامًا للحسابات، أحمد حسن العنتبلى مديرًا عامًا للمدن الجامعية، المهندسة فيفيان أيوب مديرًا عامًا للشئون الهندسية، ناهد كمال أمينًا لكلية الآداب.



وفى جامعة أسيوط اعتمد الوزير قرار تجديد تعيين كل من: وائل محمد عبد الرحمن مديرا عاما للمشتريات والمخازن، أحمد عبد المعطى مديرا عاما للشكاوى والتظلمات بالشئون القانونية، عز الدين محمود المنصورى مديرا عاما لرعاية الشباب، كريمة عبد الحميد أمينا لكلية الخدمة الاجتماعية، أمانى شاكر أمينا لكية التمريض، عمرو محمد أمينا لكلية التربية الرياضية، على محمود إبراهيم مديرا عاما للشئون المالية والإدارية بمستشفى الأورام بالجامعة.