الاستثمار الرياضى يتصدر أولويات زهران وشركاه للاستشارات القانونية

حوار هانى زهران

❏ الاستعانة بخبرات لاعب الكرة السابق محمد فضل للحضور بالمجال

❏ دراسة بدائل الاستثمار فى إحدى شركات التطبيقات الذكية بالمجال

❏ «الحبتور» الإماراتية تبحث تنفيذ مشروعات عقارية ضخمة بالسوق المصرية

❏ تولى الاستشارات القانونية لاستحواذ على شركة إدارة مستشفيات



شريف عمر



يركز مكتب زهران وشركاه للاستشارات القانونية، على الفرص الاستثمارية المرتبطة بقانون الرياضة الجديد فى السوق المحلية، فى محاولة لاستغلال الرواج المتوقع للمجال فى ضوء اشتراطات الاتحاد الدولى لكرة القدم، بجانب القوانين الداخلية الحديثة.



«المال» أجرت حوارًا موسعًا مع المستشار هانى فضل زهران الشريك التنفيذى بمكتب زهران وشركاه للاستشارات القانونية، للحديث حول الأولويات الحالية للمكتب، وأبرز القطاعات الاستثمارية التى تهتم بها رءوس الأموال، بجانب رؤيته لمناخ الاستثمار فى مصر.



وأشار زهران فى الحوار إلى أن المكتب يتولى حاليًّا مهام المستشار القانونى لمجموعة الحبتور العقارية، والتى تسعى لاختراق السوق المصرية من خلال إقامة مشروعات عقارية كبرى، بجانب لعبه دور المستشار القانونى لإحدى الصفقات فى مجال الرعاية الصحية، بالإضافة لرعاية رواد الأعمال فى تنفيذ مشروعاتهم الصغيرة.



تركيز على الاستثمار الرياضى



وفى بداية الحوار، قال زهران إن المكتب يولى اهتماما فى المرحلة المقبلة بالتركيز على الفرص الاستثمارية المرتبطة بقانون الرياضة الجديد، شارحًا أنه بعد صدور القانون، من المتوقع دخول مصر مرحلة جديدة من الوعى الرياضى، سواء من خلال الاستثمار فى مجال المنشآت الرياضية المتكاملة أو الاستحواذ على أسهم فى شركات كرة القدم التابعة للأندية الرياضية الكبرى.



وتابع زهران: الاتحاد الدولى لكره القدم سيلزم الاتحاد المصرى لكرة القدم بشكل خاص والدولة المصرية بشكل عام فى المستقبل القريب بتطبيق نظام الاحتراف، أسوة بكثير من دول العالم التى سبقتنا فى هذا الشأن، ومن أهم اشتراطات تطبيق هذا النظام، فصل نشاط كرة القدم عن مظلة النادى الإدارية وتأسيس شركة مستقلة تتملك وتدير منظومة كرة القدم دون أن يكون لمجلس إدارة النادى أى سلطة أو حق فى التدخل فى شئون كرة القدم، وهو الأمر الذى تعانى منه بعض الأندية المصرية إن لم يكن معظمها بما يشمل -للأسف- بعض أندية القمة التى لها قاعدة جماهيرية كبيرة، وأغلب الأندية تعتبر ضمن ممتلكات الدولة، كما أن هناك أكثر من فريق يتبع سلطة واحدة مثل أندية البترول وأندية القوات المسلحة، والفيفا يطالب كل ناد بأن يكون مؤسسة من حق الأفراد شراء أسهم فيها، حتى يتقاسمون الأرباح فى نهاية الموسم.



وأضاف: من ضمن الضوابط أن يمتلك كل نادٍ مؤهل للمنافسة فى الدورى الممتاز والبطولات القارية والعالمية ملعبًا خاصًّا به يخوض عليه مبارياته، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الإيجار، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذا الملعب عدة مواصفات خاصة لاعتماده، مع وضع وتحديد المعايير التى تصدر على أساسها رخص الأندية ضمن لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وأن تكون للاعبين والإداريين والحكام عقود خاصة تنظم العملية الاحترافية، بحيث لا يجوز لأى منهم العمل فى أى مكان أو مجال آخر، وأن يكونوا جميعًا مرتبطون بعقود رسمية، وهو الأمر الذى سوف يستوجب صياغة تلك التعاقدات بالطرق المتعارف عليها دوليًّا، وهى الشروط الواجب على الأندية الالتزام بها لضمان بقاء مصر ضمن منظومة كرة القدم العالمية.



وأشار زهران إلى أن السوق المصرية تشهد حاليًّا اهتمامًا بالاستثمار العقارى المرتبط بالرياضة، والذى يظهر فى احتمالية إنشاء استادات جديدة للأندية تضم ملاعب لكرة القدم، ومختلف الرياضات الأخرى، بجانب مناطق ترفيهية كالمول التجارى، ومراكز علاجية وتدريبية، بما يضمن إشغال الاستاد طوال العام، وليس خلال أوقات مباريات كرة القدم فقط.



ولفت إلى أنه ينوى الاستعانة بالخبرة الرياضية لشقيقه محمد فضل لاعب منتخب مصر والنادى الأهلى والإسماعيلى السابق، فى تعزيز خطط اختراق المجال الرياضى، ونشر الوعى الرياضى فى السوق المصرية بجانب تمثيل اللاعبين فى نزاعتهم المحلية والدولية مع الأندية والتوسط لإنهاء أزمات مستحقات اللاعبين مع الأندية.



وأشار إلى أن المكتب يدرس حاليًّا عدة فرص للاستثمار فى إحدى شركات التطبيقات الذكية فى مجال الرياضة، سواء عبر الدخول فى هيكل المؤسسين، أو تمثيل أحد الشركات الراغبة فى الاستثمار بالشركة المستهدفة.



الاستثمار العقارى



وعن نشاط الاستثمار العقارى بصفة عامة، فقد قال إن المكتب يتولى حاليًّا تقديم الاستشارات القانونية لشركة الحبتور العقارية عملاق التطوير العقارى بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى ترغب جديًّا فى اختراق قطاع العقارات فى مصر من خلال الاستحواذ على أراضٍ بالمناطق العمرانية الجديدة، لإطلاق مشروعات عقارية ضخمة تضم جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية المختلفة والأنشطة الترفيهية والعلاجية والتعليمية.



وأوضح أن المكتب يسعى لإطلاق فكرة استثمارية جديدة بين عملائه، تتعلق بالتطوير المشترك للمشروعات بين عملاء المكتب، شارحًا بأنه على سبيل المثال فى حالة وجود عميل يعمل بمجال التطوير العقارى ويرغب فى التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التعليم أو الصحة أو الرياضة لإنشاء مرافق بداخل مشروعه العقارى، فسيتم عرض المشروع على العملاء الآخرين؛ بهدف محاولة التوصل إلى صيغة مناسبة تمكن الطرفين والدولة من الاستفادة القصوى بإمكانيات كل منهم، وضمان تطوير المشروعات فى أوقات قياسية لخلق فرص عمل جديدة، وإنشاء مجتمعات عمرانية متطورة.



ريادة الأعمال



وأوضح أن المكتب تولى مهمة تقديم الاستشارات القانونية لمجموعة من رجال الأعمال الشباب الواعدين والراغبين فى التوسع بمجال الرعاية الصحية والخدمات العلاجية، وقد تم بالفعل الانتهاء من الاستحواذ على إحدى الشركات المحلية المتخصصة فى إدارة المستشفيات، وتقديم الخدمات العلاجية، وتعتزم هذه الشركة إضافة مزيد من الأصول سواء الطبية أو العلاجية فى المرحلة المقبلة.



وأكد ارتفاع جاذبية الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بالسوق المصرية فى الآونة الأخيرة، بعد صدور قانون التأمين الصحى الشامل، بما يؤكد على ارتفاع حجم الطلب الاستثمارى سواء من الداخل أو الخارج لاقتناص أى فرصة استثمارية واعدة، لافتا إلى تزايد اهتمام المستثمرين وأصحاب رءوس الأموال باختراق السوق المصرية أو زيادة الاستثمارات القائمة، فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، وإصرار الحكومة على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.



وفيما يخص المكتب، فقد أشار إلى أنه لجأ فى 2015 لإعادة هيكلة المكتب؛ بهدف زيادة عدد الشركاء وتنويع الأنشطة التى يغطيها، مع زيادة التركيز على عملاء المكتب من نوعية الشركات كبيرة الحجم فى السوق المحلية، علاوة على تقديم خدمات الحضور الدورى لكل الاجتماعات التى تعقدها الشركة.



وأشار زهران إلى أن المكتب يبحث دائمًا عن الشركات العائلية، والتى يتولى إدارتها فى المرحلة الراهنة من هم من الجيل الثانى أو الثالث فى محاولة لعرض أبرز خطط التوسع، وتنويع الإيرادات المتاحة أمامهم، وتوجيه العملاء نحو كيفية الاستغلال الأمثل للأصول، وإعادة هيكلة تلك الشركات وطرحها بالبورصة المصرية وبعض البورصات العالمية.



ويتولى زهران الخدمات القانونية لشركة إنفينيتى سولار للطاقة الشمسية، والتى تستثمر نحو 350 مليون دولار فى السوق المصرية بمجال توليد الطاقة الشمسية، ولديها 5 شركات تابعة، منها %61 من شركة MMID30 و%83 من شركة طاقة سولار ريزورت، و%42 من شركة فينكس للطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع شريكها الألمانى شركة آى بى فوجت، وتسعى انفينتى للقيد فى الأسواق المالية سواء البورصة المصرية أو الأجنبية، ولكن تحديدها مرتبط بالطاقة الإنتاجية الإجمالية.



وعن سابقة عمله شخصيًّا فى المجال القانونى، أشار إلى أنه تولى إدارة الشئون القانونية بعدة شركات عالمية ومحلية، فقد كان يشغل منصب مدير الإدارة القانونية بشركة بتروناس الماليزية العملاقة للنفط PETRONAS، وشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (الدخيلة)، وشركة داماك العقارية وشركة اتصالات مصر، كما تشرف بانضمامه عام 2010 كشريك بمكتب الدكتور زكى هاشم وشركاه، كما عمل كمستشار وشريك بمكتب المحاماه الإنجليزى الشهير هيليز إل إل بى HEALYS LLP، كما حصل على زمالة أكاديمية لاهاى للقانون الدولى.