رئيس البورصة يطالب بتمكين المرأة بمقاعد مجالس إدارات الشركات

محمد فريد 6

أسماء السيد



افتتح محمد فريد رئيس البورصة المصرية، احتفالية اليوم العالمي للمرأة، المنعقد للمرة الرابعة بالقاهرة، تحت عنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين"، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار.



وأكد فريد، على ضرورة تمكين المرأة من تولي مناصب بمجالس إدارات الشركات، خاصة المقيدة في البورصة.



وأشاد بدور المرأة المصرية في المجتمع المصري، موضحًا أن العديد من الرموز النسائية لها دور كبير في سوق المال.