EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
رئيس البورصة يطالب بتمكين المرأة بمقاعد مجالس إدارات الشركات
الخميس 08 مارس 2018 10:50 ص
محمد فريد 4
أخر الأخبار
محمد فريد 6
أسماء السيد
افتتح محمد فريد رئيس البورصة المصرية، احتفالية اليوم العالمي للمرأة، المنعقد للمرة الرابعة بالقاهرة، تحت عنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين"، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار.
وأكد فريد، على ضرورة تمكين المرأة من تولي مناصب بمجالس إدارات الشركات، خاصة المقيدة في البورصة.
وأشاد بدور المرأة المصرية في المجتمع المصري، موضحًا أن العديد من الرموز النسائية لها دور كبير في سوق المال.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا