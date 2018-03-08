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استثمار
وزيرا التخطيط والإنتاج الحربي يبحثان نتائج إعادة هيكلة مصنع 99
الخميس 08 مارس 2018 10:28 ص
وزيرا التخطيط والإنتاج الحربي يبحثان نتائج إعادة هيكلة مصنع 99
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وزيرا التخطيط والإنتاج الحربي يبحثان نتائج إعادة هيكلة مصنع 99
أحمد عاشور
اجتمعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع اللواء د.محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووفد من شركة NI Capital لبحث آخر مستجدات العمل على إعادة هيكلة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) - إحدى شركات الإنتاج الحربي.
وأعربت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن حرصها على متابعه سير العمل بطريقة مهنية تضمن أعلى معدلات النمو والتطوير في كل نشاطات الشركة وفقا لخطة وإستراتيجية واضحة وممنهجة لا تخل بمتطلبات وطبيعة سير العمل الحالية بالشركة وذلك لرفع قدراتها الإنتاجية وتعظيم عائداتها وأرباحها.. وأكدت "السعيد" أن وزارة التخطيط تسعى إلى تطوير هياكل أجهزة الوزارات المختلفة بالدولة ، لتعظيم وتحقيق أعلى مستوى للأداء الحكومى مما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.
وقالت "السعيد": إن "هيكلة مصنع 99 الحربي سترفع قدرته الانتاجية وتعظم عائداته وأرباحه"، وأضافت: "نسعى إلى النهوض بقطاع الإنتاج الحربي لما له من أهمية فى المساهمه فى المشروعات القومية للدولة وتقديم الدعم لكافه أجهزتها إلى جانب دورها الرئيسي في تلبية إحتياجات القوات المسلحة.
ومن جانبه قال السيد أشرف غزالي، رئيس مجلس إدارة شركة NI Capital، إنه يأمل في أن يكون لمساهمة شركة إن آى كابيتال دورًا كبيرًا في تطوير وتحديث شركة حلوان للصناعات الهندسية لتصبح من أهم الشركات الرائدة في مجالها، وذلك عن طريق إعادة هيكلة الهيكل المالي بطريقة مهنية تضمن أعلى معدلات النمو والتطوير في كل نشاطات الشركة.
وأكد "العصار" خلال الاجتماع أن إعادة هيكلة شركة حلوان للصناعات الهندسية التى تقوم بها شركة NI Capital، تشمل إعادة هيكلة الموارد البشرية والمالية والتسويقية وتكنولوجيا المعلومات وخطوط الإنتاج داخل الشركة.
وأضاف أن إعادة الهيكله هذه تأتى ضمن خطة الوزارة للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة وذلك فى إطار تطوير العملية الإنتاجية، ورفع مستوى الجودة للشركات، والإرتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها للمساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ،وذلك إلى جانب دورها الرئيسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة.
وأوضح "العصار"أنه وفقاً للخطة الموضوعة من قبل NI Capital وطبقاً لقياس مؤشرات الأداء للشركة خلال الفترة السابقة فإنه قد بدأت ملامح التطوير فى الظهور بالشركة، حيث حدث تقدم نسبى في الأداء وتطوير ملحوظ في العملية الإنتاجية والتسويقية ورفع مستوى الكوادر البشرية وتحسين أداؤهم الوظيفي.
من جانبه، قال السيد أشرف غزالي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب شركة NI Capital، إنه يأمل في أن يكون لمساهمة شركة إن آى كابيتال دورًا كبيرًا في تطوير وتحديث شركة حلوان للصناعات الهندسية لتصبح من أهم الشركات الرائدة في مجالها، وذلك عن طريق إعادة هيكلة الهيكل المالي بطريقة مهنية تضمن أعلى معدلات النمو والتطوير في كل نشاطات الشركة.
يُذكر أن شركة "إن آي كابيتال" هي شركة استثمار مملوكة لبنك الاستثمار القومي، الذي تترأس مجلس إدارته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
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