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استثمار
رجال الأعمال تستقبل ممثل اتحاد الصناعات الهندية الأسبوع المقبل
الخميس 08 مارس 2018 09:57 ص
السفير الهندي بالقاهرة
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السفير الهندي بالقاهرة
محمود محسن
قال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية سوف تستضيف الأسبوع المقبل، موثوسيزيان نالاثامبى، ممثلا لاتحاد الصناعات الهندية، والدكتور فينود بهادى، المستشار التجارى بسفارة الهند فى مصر.
وأوضح لـ«المال» أن الزيارة، تأتي فى إطار الإعداد لرحلة عمل إلى الهند فى نهاية 2018، وتتزامن مع مرور 70 عاما على العلاقات المصرية الهندية.
وأشار إلى أن الجمعية سوف تنظم لممثل اتحاد الصناعات الهندية، والمستشار التجارى بالسفارة، عدة لقاءات مع مسئولين مصريين، بهدف التعرف على مراكز التميز الموجودة فى اتحاد الصناعات الهندى، وكيفية الاستفادة منها.
وأضاف أنه سيتم استعراض إمكانية التعاون المشترك بين الجمعية، واتحاد الصناعات الهندى فى كل المجالات.
ولفت إلى أن اتحاد الصناعات يعمل فى قطاعات متعددة ومنها التكنولوجيا الخضراء، والزراعة والمنتجات الغذائية، واللوجيستيات، والتنمية المستدامة، والصناعة، والجودة، وغيرها.
وبسؤاله عن زيارة الوفد الإيطالى، أوضح "يوسف" أن الزيارة سوف تكون خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن تتم خلال الشهر الحالى، ولكن تم التأجيل.
جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين، استضافت وفدا بولنديا الأسبوع الماضى، لبحث الفرص الاستثمارية فى مصر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز نسب النمو، وضم الوفد البولندى عدة شركات تعمل فى قطاعات مختلفة، مثل تصنيع قطع غيار السيارات والصناعات المرتبطة بها، وفى تصنيع وإنشاء قضبان خطوط السكك الحديدية باختلاف أنواعها، وفى مجال المسح السيزمى والجيوفيزيائى للتربة، بغرض استكشاف المعادن والبترول والمياه الجوفية، ومجالات البحوث البيئية والهندسية، وفي إنتاج عجلات القطارات والترام، وفى مجال إعادة تدوير بطاريات السيارات المستعملة، وعدد من المخلفات الصناعية.
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