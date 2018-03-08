67 مليار جنيه حجم تمويلات المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

هانى توفيق

❏ «مصر لرأسمال المخاطر» تستثمر 150 مليوناً بالمصانع المتعثرة

❏ 61 ألف شركة حصلت على تمويل منذ بداية المبادرة فى 2015

❏ «آى سكور» تطلق نظام التقييم الجديد وسجل الضمانات المنقولة الأسبوع المقبل



أحمد على وسيد بدر



ضخ البنك المركزى نحو 67 مليار جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بفوائد ميسرة، لنحو 61 ألف شركة، فيما تعتزم شركة مصر لرأسمال المخاطر استثمار نحو 150 مليون جنيه لتمويل مصانع متعثرة خلال العام الحالى.



وأطلق البنك المركزى فى 2015 مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة، %5 للصغيرة و%7و%12 للمتوسطة، وخصص لها 200 مليار جنيه، كما ألزم البنوك برفع نسبة تمويلات القطاع إلى ٪20 من إجمالى المحفظة الائتمانية بحلول عام 2020.



وقال مصطفى منير، مسئول بإدارة التطوير المصرفى بالبنك المركزى، إن إجمالى تمويلات مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة الميسرة ارتفعت إلى 67 مليار جنيه.



وأوضح، فى تصريحات على هامش مؤتمر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الذى عُقد أمس، أن عدد الشركات التى حصلت على تمويل وصل إلى 61 ألف شركة منذ بداية المبادرة خلال 2015.



وناقش المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أمس فى 3 جلسات، المشكلات التى تواجه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة التمويل وإعادة الهيكلة.



وكشف منير، عن دراسة البنك المركزى السماح للبنوك بتدشين صناديق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساندة البنوك التى لم تستطع الاستفادة من المبادرة، وتنويع الأدوات المتاحة لتمويل المشروعات.



وأكد أن البنك المركزى حريص على دعم القطاع وقام مؤخرا بتوفير ضمانة بقيمة مليارى جنيه لشركة ضمان مخاطر الائتمان لدفع تمويلات البنوك ضمن المبادرة، علما بأن الشركة تضمن قروضًا بنحو 20 مليار جنيه.



كما قال إن البنك المركزى خصص 100 مليون جنيه لمبادرة «رواد النيل»، التى يعمل عليها، بالتعاون مع جامعة النيل وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوعية الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفنى، وأضاف أنه من المستهدف تدشين 40 مقرًا للمبادرة بنهاية العام الحالى.



وعلى صعيد آخر، كشف هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لرأسمال المخاطر، خلال المؤتمر، إن الشركة تعتزم ضخ 150 مليون جنيه لتمويل شركات ومصانع متعثرة العام الحالى.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته تدرس ملف 3 مصانع متعثرة، تمهيدا لتمويلها بـ10 ملايين جنيه لكل مصنع، متوقعا انتهاء الدراسات خلال 3 أشهر من الآن.



وأوضح أن مركز تحديث الصناعة - المالك لـ%13 من أسهم شركة مصر لرأسمال المخاطر- لديها قائمة تضم 700 مصنع متعثر.



فى سياق متصل، كشف محمد الحوشى، العضو المنتدب لشركة «آى سكور» للاستعلام الائتمانى، عن عزم الشركة إطلاق نظام التقييم الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مخفضة تماما خلال الأسبوع المقبل.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن النظام الجديد تم تدشينه بالتعاون مع شركة «ستاندرد آند بورز» ليحل محل الخدمات التى تقدمها شركات دولية للبنوك المحلية.



ولفت إلى أن تقييم الشركات يتم عبر 4 محاور أساسية، هى: القوائم المالية، والسوق، والإدارة، وتنافسية الصناعة، موضحا أن نظام الإحصائيات الجديد الذى أعدته «آى سكور» يستخدم هذه البيانات ويضع فى اعتباره ضوابط البنك المركزى لتحديد فرص نجاح هذه الشركات بشكل عالى الدقة.