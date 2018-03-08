زلزال بشدة 5.4 يهز جنوب شرق إيران

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن زلزالا شدته 5.4 درجة هز جنوب شرق البلاد، مساء الأربعاء، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو سقوط قتلى ومصابين.





وأوردت أن مركز الزلزال كان على بعد 14 كيلومترا تقريبا من بلدة كهنوج في إقليم كرمان، و تم إرسال فريقين من الفرع المحلي للهلال الأحمر إلى المنطقة.





وهز زلزال شدته 4.9 درجة نفس المنطقة بعد دقائق من الزلزال الأول، بحسب رويترز.





وفي نوفمبر الماضي، ضرب زلزال شدته 7.3 درجة غرب إيران في منطقة الحدود الجبلية مع العراق، وأسفر عن مقتل 620 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.