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طاقة
٢٤ مليون جنيه خسائر حريق محول الشيخ زايد..والكهرباء تؤكد لن نتحملها
الأربعاء 07 مارس 2018 10:10 م
حريق الشيخ زايد
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حريق الشيخ زايد
عمر سالم
قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن خسائر حريق المحول رقم ٤ بمحطة محولات الشيخ زايد تصل لنحو ٢٤ مليون جنيه والوزارة لن تتحملها.
وأضاف المصدر فى تصريحات للمال أن الخسائر ستتحملها الشركة المنفذة للمحولات وهي جيترا الايطالية، موضحا أن المحول كان لا تزال تحت الاختبار وحدث به حريق.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة أعلنت أنه خلال الساعة السادسة والنصف مساء اليوم تم فصل المحول 3 جهد 66/220 كيلو فولت بمحطة محولات الشيخ زايد جهد 220 كيلو فولت وذلك نتيجة لحريق فى المحول رقم ٤ بالمحطة.
وأشار المصدر إلى أن المحول رقم ٣ لم يحدث به تلفيات وتم تشكيل لجنة لبحث الإجراءات تجاه المحولات والشركة وأسباب الحريق، كما أنه تم عودة التغذية بالكامل لمناطق الشيخ زايد و ٦ اكتوبر وابو رواش.
وأكد المصدر أن المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة وقيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء لا يزال متواجدا بمكان الحادث وتم السيطرة على الحريق بالكامل.
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