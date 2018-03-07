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اقتصاد وأسواق
وزير المالية يوضح للمال تصريحاته حول إيرادات السياحة
الأربعاء 07 مارس 2018 10:04 م
الجارحي 5569
أخر الأخبار
الجارحي 696666
مها أبوودن
قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن إيرادات السياحة في عام 2010 كانت تبلغ نحو 14 مليار دولار، مشيرا إلى أنه لولا الاضطرابات الاقتصادية التي حدثت في أعقاب ثورة يناير 2011 لتمكن هذا النشاط من تحقيق نمو وزيادة إيراداته إلي نحو 18 مليار دولار خلال العام الجاري.
جاء ذلك ردا علي سؤال لـ" المال" لتوضيح التصريحات التي تناقلتها المواقع والصحف اليوم حول إيرادات النشاط السياحي وفق تصريحات للوزير اليوم خلال مؤتمر تعزيز الموارد المحلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد الوزير في تصريحاته الخاصة لـ"المال" أن الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية قضت علي كل آمال تحسن إيرادات هذا النشاط
وتابع "وصل انخفاض معدلات النشاط إلى مستويات قياسية في العام المالي 2015/2016 بسبب زيادة الاضطرابات التي بلغت ذروتها بحادث الطائرة الروسية وهو ما خفض معدلات إيرادات السياحة في السنة ذاتها إلى 3.5 مليار دولار".
وقال وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نجح في استعادة توازن الميزان التجاري والميزان الجاري ، وهو ما سيتبعه أيضا تحسن في نمو معظم الأنشطة الاقتصادية بما فيها نشاط السياحة.
يشار إلي أن تعزيز الموارد المحلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي حضره الوزير أدير باللغة الانجليزية مشفوعا بالترجمة.
ويذكر أن تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصري الصادر عن صندوق النقد ذكر أن الحكومة تتوقع 7.2 مليار دولار إيرادات للسياحة العام المالي المقبل
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