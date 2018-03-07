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طاقة
الكهرباء: السيطرة على حريق محول الشيخ زايد وعودة التيار بالكامل
الأربعاء 07 مارس 2018 08:52 م
حريق محطة الشيخ زايد
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حريق محطة الشيخ زايد
عمر سالم
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إنه تم السيطرة على الحريق الخاص بمحطة محولات الشيخ زايد بحلول الساعه 8:35 مساء اليوم.
وأضاف حمزة للمال أنه تم عودة التغذية الكهربية بالكامل وتأمينها لكل المناطق التي حدث بها انقطاع للتيار بمنطقتي الشيخ زايد وابو رواش.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة أعلنت منذ قليل في بيان أنه خلال الساعة السادسة والنصف مساء اليوم تم فصل المحول 3 جهد 66/220 كيلو فولت بمحطة محولات الشيخ زايد جهد 220 كيلو فولت.
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